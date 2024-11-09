Laura Zapata

Laura Zapata envió mensaje a su hermana Ernestina Sodi antes de morir: sus primeras declaraciones

Laura Zapata ofreció sus primeras palabras tras darse a conocer la muerte de Ernestina Sodi, de quien estaba alejada desde hace muchos años. La actriz lamentó el fallecimiento de su hermana y confesó que no asistirá a los servicios fúnebres.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Laura Zapata pide que Dios “perdone” a su hermana Ernestina Sodi tras muerte y distanciamiento

Laura Zapata fue interceptada por la prensa la tarde de este 9 de noviembre y habló sobre la muerte de su hermana Ernestina Sodi.

"Muy triste, algo muy doloroso que de alguna manera viene a decirnos a los seres humanos que somos finitos en esta vida", contó a los medios de comunicación, reportó Edén Dorantes.

PUBLICIDAD

La actriz reveló que "estaba descansando" cuando recibió la fatal noticia a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto: "Mucho sonido en mi teléfono y bueno, pues me enteré, muy triste".

Laura Zapata envió mensaje a Ernestina Sodi

Más sobre Laura Zapata

“La vida la está hincando”: Laura Zapata sobre enfermedad de Yolanda Andrade que la dejará sin habla
1:11

“La vida la está hincando”: Laura Zapata sobre enfermedad de Yolanda Andrade que la dejará sin habla

Univision Famosos
Laura Zapata confiesa que ya visitó la tumba de su hermana Ernestina Sodi ¿le pidió perdón?
0:59

Laura Zapata confiesa que ya visitó la tumba de su hermana Ernestina Sodi ¿le pidió perdón?

Univision Famosos
Thalía nuevamente de luto a 5 meses de la trágica muerte de su hermana Ernestina Sodi
2 mins

Thalía nuevamente de luto a 5 meses de la trágica muerte de su hermana Ernestina Sodi

Univision Famosos
Laura Zapata visita la tumba de su hermana e insiste: “No tenía por qué pedirle perdón”
2 mins

Laura Zapata visita la tumba de su hermana e insiste: “No tenía por qué pedirle perdón”

Univision Famosos
Laura Zapata dedica emotivo mensaje de despedida a su hijo Claudio: “Me duele no tenerlo"
2 mins

Laura Zapata dedica emotivo mensaje de despedida a su hijo Claudio: “Me duele no tenerlo"

Univision Famosos
Laura Zapata publica foto con Thalía y hace inesperada confesión sobre su relación
2 mins

Laura Zapata publica foto con Thalía y hace inesperada confesión sobre su relación

Univision Famosos
Denisse de Kalafe dice que no hubo “clic” con Laura Zapata, pero advierte: “No está descartada"
2 mins

Denisse de Kalafe dice que no hubo “clic” con Laura Zapata, pero advierte: “No está descartada"

Univision Famosos
Ellas son las otras hermanas de Thalía que pocos conocen: a esto se dedican
3 mins

Ellas son las otras hermanas de Thalía que pocos conocen: a esto se dedican

Univision Famosos
Esto es lo que Ernestina Sodi le habría supuestamente escrito a Laura Zapata antes de morir
0:59

Esto es lo que Ernestina Sodi le habría supuestamente escrito a Laura Zapata antes de morir

Univision Famosos
Laura Zapata responde a quien la cuestiona que "estaba festejando la muerte de su hermana" Ernestina
0:59

Laura Zapata responde a quien la cuestiona que "estaba festejando la muerte de su hermana" Ernestina

Univision Famosos

La actriz compartió que el 4 de noviembre le envió un mensaje a su sobrina Marina Sodi para externarles su apoyo, ante el difícil momento por el que atravesaban.

"Le puse: Marina querida, acabo de leer un mensaje que puso 'Cam' en una de sus redes, me hace llorar, solo quiero decirles que las abrazo desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho".

Aunque no se despidió frente a frente de su hermana y no arreglaron las rencilas que provocaron su ruptura, Laura le envió un mensaje a Ernestina a través de su sobrina y mostró el texto a la prensa.

"Si puedes dile a tu mamá al oído que la quiero, que todas las diferencias que tuvimos ella y yo que se queden en el olvido, y que sigo rezando por su salud para que ella salga de esta inexplicable situación. Gracias Marina. P.D. Los milagros existen, sigamos orando", escribió en WhatsApp.

"Esto es lo que yo le envié, no obtuve respuesta y a no respuesta, no insistencia, pero a través de ustedes les mando mis condolencias", dijo a los medios de comunicación.

Laura Zapata no asistirá al funeral de Ernestina Sodi

La villana de telenovelas informó que no asistirá a los servicios fúnebres de su hermana, pues quiere evitar una nueva polémica.

" De ninguna manera porque considero que sería desviar la nota, yo quiero que la nota sea que ella se fue, que ella partió, no que si Laura vino, Laura no vino".

PUBLICIDAD

Sin embargo, estará presente con el gesto que enviará a nombre de ella y de sus hijos, Claudio y Patricio.

"Lo último que vamos a hacer es mandar una corona a nombre de la familia Sodi Zapata y que descanse en paz. No vamos a llorar, bueno yo, su muerte, sino vamos a festejar su vida", finalizó.

Video Muere Ernestina Sodi tras varios días hospitalizada: este padecimiento causó su muerte
Relacionados:
Laura ZapataErnestina SodiTelenovelasNovelasFamososCelebridadesLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD