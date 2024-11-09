Laura Zapata envió mensaje a su hermana Ernestina Sodi antes de morir: sus primeras declaraciones

Video Laura Zapata pide que Dios “perdone” a su hermana Ernestina Sodi tras muerte y distanciamiento

Laura Zapata fue interceptada por la prensa la tarde de este 9 de noviembre y habló sobre la muerte de su hermana Ernestina Sodi.

"Muy triste, algo muy doloroso que de alguna manera viene a decirnos a los seres humanos que somos finitos en esta vida", contó a los medios de comunicación, reportó Edén Dorantes.

La actriz reveló que "estaba descansando" cuando recibió la fatal noticia a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto: "Mucho sonido en mi teléfono y bueno, pues me enteré, muy triste".

Laura Zapata envió mensaje a Ernestina Sodi

La actriz compartió que el 4 de noviembre le envió un mensaje a su sobrina Marina Sodi para externarles su apoyo, ante el difícil momento por el que atravesaban.

"Le puse: Marina querida, acabo de leer un mensaje que puso 'Cam' en una de sus redes, me hace llorar, solo quiero decirles que las abrazo desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho".

Aunque no se despidió frente a frente de su hermana y no arreglaron las rencilas que provocaron su ruptura, Laura le envió un mensaje a Ernestina a través de su sobrina y mostró el texto a la prensa.

"Si puedes dile a tu mamá al oído que la quiero, que todas las diferencias que tuvimos ella y yo que se queden en el olvido, y que sigo rezando por su salud para que ella salga de esta inexplicable situación. Gracias Marina. P.D. Los milagros existen, sigamos orando", escribió en WhatsApp.

"Esto es lo que yo le envié, no obtuve respuesta y a no respuesta, no insistencia, pero a través de ustedes les mando mis condolencias", dijo a los medios de comunicación.

Laura Zapata no asistirá al funeral de Ernestina Sodi

La villana de telenovelas informó que no asistirá a los servicios fúnebres de su hermana, pues quiere evitar una nueva polémica.

" De ninguna manera porque considero que sería desviar la nota, yo quiero que la nota sea que ella se fue, que ella partió, no que si Laura vino, Laura no vino".

Sin embargo, estará presente con el gesto que enviará a nombre de ella y de sus hijos, Claudio y Patricio.

"Lo último que vamos a hacer es mandar una corona a nombre de la familia Sodi Zapata y que descanse en paz. No vamos a llorar, bueno yo, su muerte, sino vamos a festejar su vida", finalizó.