Laura Zapata publica foto con Thalía y hace inesperada confesión sobre su relación

Video "La más buena era yo": Laura Zapata revive momento con sus hermanas tras pleito y muerte de Ernestina

Laura Zapata publicó una antigua y poco conocida foto junto a su hermana Thalía, con quien ha tenido encuentros y desencuentros en más de una ocasión desde la muerte de su madre.

Este lunes 6 de enero, la icónica villana de telenovelas revivió el distanciamiento que desde hace unos años mantiene con su hermana, acusando a “la maldad y envida” como las responsables de su ruptura.

PUBLICIDAD

La imagen fue publicada originalmente por el comunicador Raúl Gutiérrez, quien aludió en su posteó que entre las actrices “en algún momento hubo alguna relación de hermandad”.

En respuesta a esta publicación, Laura Zapata señaló tajante: “Qué triste que la maldad y la envidia haya destruido esa hermanan”.

Laura Zapata hizo fuertes revelaciones sobre su distanciamiento con Thalía. Imagen Laura Zapata / X

¿Por qué se distanciaron Laura Zapata y Thalía?

La ruptura entre las hermanas Sodi comenzó tras el secuestro que Laura Zapata y Ernestina Sodi sufrieron en 2002 en la Ciudad de México.

Las diferentes versiones de ambas provocaron una ruptura familiar que se intensificó con la publicación del libro ‘Líbranos del mal’, de Ernestina, y luego, con la obra de teatro ‘Cautivas’, en la que Zapata relataba su experiencia.

La disputa entre las hermanas se agravó cuando Laura Zapata acusó, en 2021, a sus consanguíneas de robar el dinero que su abuela Eva Mange había ganado con la venta de un departamento.

“(El dinero) desapareció, se lo repartieron ellas. La única que devolvió el dinero fue Thalía; la única que fue honesta, no se lo robó, no se quedó con ello”, mencionó a ‘Ventaneando’.

En agosto de 2024, Laura Zapata confesó en el show ‘De Primera Mano’ que, desde la muerte de su abuelita Eva Mange, no tiene contacto con Thalía, a quien, incluso, bloqueó de sus redes sociales.