Muerte Muere estrella de ‘Emily en París’ tras diagnóstico “repentino y grave” de enfermedad degenerativa Pierre Deny fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). De acuerdo con su familia, el caso del actor francés fue “repentino y grave”. Tenía 69 años.

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Pierre Deny, estrella de ‘Emily en París’, murió a los 69 años el lunes 25 de mayo tras un diagnóstico “repentino y grave” de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por las hijas del actor a través de un comunicado al que tuvo acceso Daily Mail.

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“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA", expresaron sin dar más detalles.

¿Quién era Pierre Deny?

Pierre Deny nació el 12 de julio de 1956 en Francia. El actor era reconocido por su participación en la serie de Netflix, ‘Emily en París’, donde interpretó a ‘Louis de León’ durante la tercera y cuarta temporada.

En la serie, protagonizada por Lily Collins, Pierre Deny era el director ejecutivo de la famosa empresa de lujo ‘JVMA’ y padre de 'Nicolás de León', galán del personaje de Ashley Park (‘Mindy Chen’).

Pierre Deny murió a los 69 años. Imagen Getty Images

¿Qué es la ELA, enfermedad degenerativa que ha cobrado la vida de varios famosos?

De acuerdo con Mayo Clinic, la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, “es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal”.

La institución explica que “todavía no se conoce la causa exacta” por la que una persona puede desarrollarla: “En un bajo número de casos es hereditaria”.

No obstante, indica que existen “factores ambientales” asociados con un mayor riesgo de padecerla, como fumar y estar expuesto a toxinas ambientales.

“Puede ser difícil de diagnosticar” a tiempo ya que es posible que el enfermo “presente síntomas similares a otras enfermedades”.

Entre los estudios que se realizan para dictaminarla están la electromiografía y análisis de sangre y orina, entre otros.

Famosos como Michael Patrick, Eric Dane y el productor Pedro Torres fallecieron recientemente por complicaciones derivadas con ELA.