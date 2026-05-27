Muerte

Muere estrella de ‘Emily en París’ tras diagnóstico “repentino y grave” de enfermedad degenerativa

Pierre Deny fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). De acuerdo con su familia, el caso del actor francés fue “repentino y grave”. Tenía 69 años.

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Por:Elizabeth González
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Video Tragedia en ‘Emily in Paris’: se revela de qué habría muerto querido integrante durante filmación 

Pierre Deny, estrella de ‘Emily en París’, murió a los 69 años el lunes 25 de mayo tras un diagnóstico “repentino y grave” de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por las hijas del actor a través de un comunicado al que tuvo acceso Daily Mail.

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“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA", expresaron sin dar más detalles.

¿Quién era Pierre Deny?

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Pierre Deny nació el 12 de julio de 1956 en Francia. El actor era reconocido por su participación en la serie de Netflix, ‘Emily en París’, donde interpretó a ‘Louis de León’ durante la tercera y cuarta temporada.

En la serie, protagonizada por Lily Collins, Pierre Deny era el director ejecutivo de la famosa empresa de lujo ‘JVMA’ y padre de 'Nicolás de León', galán del personaje de Ashley Park (‘Mindy Chen’).

Pierre Deny murió a los 69 años.
Pierre Deny murió a los 69 años.
Imagen Getty Images

¿Qué es la ELA, enfermedad degenerativa que ha cobrado la vida de varios famosos?

De acuerdo con Mayo Clinic, la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, “es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal”.

La institución explica que “todavía no se conoce la causa exacta” por la que una persona puede desarrollarla: “En un bajo número de casos es hereditaria”.

No obstante, indica que existen “factores ambientales” asociados con un mayor riesgo de padecerla, como fumar y estar expuesto a toxinas ambientales.

“Puede ser difícil de diagnosticar” a tiempo ya que es posible que el enfermo “presente síntomas similares a otras enfermedades”.

Entre los estudios que se realizan para dictaminarla están la electromiografía y análisis de sangre y orina, entre otros.

Famosos como Michael Patrick, Eric Dane y el productor Pedro Torres fallecieron recientemente por complicaciones derivadas con ELA.

La presentadora mexicana, Yolanda Andrade, también fue diagnosticada con esta enfermedad degenerativa y, actualmente, lucha contra ella.

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