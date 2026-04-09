Micky Hair Detienen a dos hombres presuntamente implicados en la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, reveló que arrestaron a sujetos que podrían ser los autores materiales del homicidio del también ‘influencer’. El creador de contenido perdió la vida en septiembre de 2025 tras un ataque a balazos.



Video Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar

Dos hombres acaban de ser detenidos por su probable participación en el asesinato de ‘Micky Hair’, quien fuera estilista de Ángela Aguilar.

La noticia la dio a conocer este 9 de abril, a seis meses de la muerte de Miguel Ángel de la Mora, nombre real del también ‘influencer’, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

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Él detalló, en un mensaje de X (antes Twitter), que “se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra” de los individuos “por su probable autoría material en el homicidio” del experto en cabello, ocurrido en septiembre de 2025.

Pormenorizó, además, que los imputados son “Ángel Jorel ‘N’” y “Kevin Anthony ‘N’”, quienes fueron arrestados en la alcaldía Cuauhtémoc y el municipio de Nezahualcóyotl, respectivamente.

Tras su captura, cada uno fue trasladado a un diferente centro penitenciario de la ciudad, puntualizó el funcionario.

Suman tres detenidos por su presunta participación en asesinato de ‘Micky Hair’

En diciembre del año pasado, las autoridades mexicanas detuvieron a José Eduardo Balvanera, también por su supuesta colaboración en el crimen cometido contra ‘Micky Hair’.

A días de su arresto, él fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en agravio del creador de contenido.

Un juez de control encontró elementos suficientes para mantener a Balvanera en prisión preventiva oficiosa, en el Reclusorio Oriente.

Por su parte, el abogado del acusado, Rodrigo Maldonado, afirmó que su cliente es “taxista” por aplicación y que su único error fue estar estacionado cerca del negocio del difunto Miguel Ángel de la Mora.

El asesinato de ‘Micky Hair’

Miguel Ángel de la Mora, dueño de ‘Micky’s Hair Salon’, fue atacado a balazos, poco antes de las 10 de la noche del 29 de septiembre de 2025, cuando salía de la sucursal ubicada en la avenida Presidente Masaryk, en Polanco.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que él recibió 12 impactos en el rostro y cuello. Falleció en el lugar. Tenía 28 años.

Ante lo sucedido, Ángela Aguilar emitió un mensaje en Instagram: “Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky”.

“Contigo nunca fue solo el peinado, me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran”, escribió.