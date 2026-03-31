Selena Quintanilla ¿Por qué Selena y Yolanda Saldívar estaban en un motel el día del asesinato?: las incógnitas que persisten Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995 tras recibir un disparo perpetrado por Yolanda Saldívar, quien cumple una condena perpetua en la Unidad Patrick L. O'Daniel en Gatesville, en Texas.



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Video ¿Yolanda Saldívar puede salir de la cárcel? Este es su estatus a 31 años de asesinar a Selena

Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995 tras recibir un disparo en el hombro perpetrado por Yolanda Saldívar, fundadora de su club de fans y gerente de sus boutiques de ropa en Texas. En ese momento, ambas se encontraban en el motel Days Inn de Corpus Christi.

¿Por qué Selena y Yolanda Saldívar estaban en un motel?

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Después de cuatro años de colaborar con Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar fue destituida de su club de fans y apartada del manejo de los negocios de la boutique de la cantante.

Según contó Abraham Quintanilla a ‘The Dallas Morning News’, el despido de Yolanda Saldívar sucedió por una presunta malversación de fondos, por lo que, el 30 de marzo de 1995 ambas acordaron verse en el motel Days Inn.

Pese a que las mujeres se encontraron y Yolanda le entregó documentos a Selena, más tarde la intérprete de ‘Como la flor’ se dio cuenta que faltaban papeles, por lo que acordaron verse el 31 de marzo.

Tras discutir en la habitación 158 del motel, la ‘Reina del Tex-Mex’ fue privada de la vida por su ‘amiga’.

El anillo de 52 diamantes que apretó hasta morir

Cuando Selena Quintanilla murió, lo hizo apretando un anillo de 52 diamantes que, supuestamente, Yolanda Saldívar le regaló.

En el documental 'Murder Made Me Famous', Carlos Valdez, fiscal que lideró la causa contra Yolanda, expresó que justo cuando Selena se quitó el anillo y le dijo a Yolanda Saldívar que ya no la quería ni como amiga, ni como empleada, ni nada, en ese momento la mujer perdió la cabeza y le disparó.

La duda que sobrevive es quién en realidad pagó por el anillo.

El arma del crimen

Uno de los puntos más oscuros es por qué Yolanda tenía un revólver en su posesión días antes de su encuentro con la fallecida intérprete, Según su primera declaración formal, citada por BBC, la mujer aseguró haberla comprado para suicidarse.

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Sin embargo, una nota publicada por Clarín en 2022 señala que Saldivar habría comprado el arma “para uso personal y defensa propia”.

La versión del "accidente"

Saldívar sostiene hasta hoy que el disparo fue accidental y que su intención era suicidarse, no asesinar a Selena. No obstante, la trayectoria de la bala y el hecho de que no prestara auxilio inmediato a la cantante tras el disparo desmoronaron esta defensa en el tribunal.

La muerte de Selena

Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995 por una herida de bala en la parte inferior del hombro derecho.

De acuerdo con el informe del forense Lloyd White, la muerte de la ‘Reina del Tex-Mex’ fue “a consecuencia de una hemorragia interna y externa exanguinante, es decir, un sangrado masivo, debido a una herida de bala perforante en el tórax”.

Según el informe forense, la trayectoria de la bala fue lo que lesionó gravemente la arteria subclavia de Selena, lo que provocó su muerte.

Yolanda Saldívar fue hallada culpable de la muerte de Selena en octubre de 1995 por el delito de homicidio intencional. A la mujer se le aplicó la sentencia de cadena perpetua.