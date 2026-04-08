Muertes de famosos Muere actor de ‘Game of Thrones’ a los 35 años: padecía esta enfermedad El artista Michael Patrick falleció en un hospicio de Irlanda del Norte.



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Michael Patrick, actor de teatro y televisión, donde apareció en proyectos como ‘Game of Thrones’, ha muerto. Tenía 35 años.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su esposa, Noemi, quien recurrió a Instagram para compartir un emotivo mensaje.

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