Muertes de famosos

Muere actor de ‘Game of Thrones’ a los 35 años: padecía esta enfermedad

El artista Michael Patrick falleció en un hospicio de Irlanda del Norte.

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Por:Dayana Alvino
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Michael Patrick, actor de teatro y televisión, donde apareció en proyectos como ‘Game of Thrones’, ha muerto. Tenía 35 años.

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La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su esposa, Noemi, quien recurrió a Instagram para compartir un emotivo mensaje.

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“Anoche, Mick falleció tristemente en el hospicio de Irlanda del Norte”, reveló.

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