Lucía Méndez ¿De qué murió Pedro Torres?: esta era la enfermedad que tenía el exesposo de Lucía Méndez Pedro Torres murió el 30 de enero a los 72 años. El productor, famoso por proyectos como ‘Big Brother’ y ‘Mujeres Asesinas’, perdió la vida tras diagnóstico de esta enfermedad.

Video Lucía Méndez y Pedro Torres fueron amigos hasta el final: así fue su historia de amor

El productor Pedro Torres murió el 30 de enero a los 72 años. La causa de su muerte no ha sido revelada por sus familiares, pero a mediados de agosto de 2025 trascendió que había sido diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa.

¿Qué enfermedad tenía Pedro Torres?

En agosto de 2025, la revista TVNotas reportó que el productor de ‘Big Brother’ y ‘Mujeres Asesinas’ había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la misma enfermedad que padece Yolanda Andrade.

Aunque Pedro Torres nunca confirmó públicamente su enfermedad, en diciembre del mismo año, Lucía Méndez reveló en el programa ‘De Primera Mano’ que el productor atravesaba por momentos complicados de salud.

“Estamos en una etapa muy difícil y muy sensible, Pedro Antonio y yo, pues por toda la situación de su papá (…) un día estás bien y al otro no sabes cómo vas a estar”, dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Está estable, no precisamente está como piensa la gente, pero sí es muy doloroso para mí”, dijo sin mencionar el nombre de la enfermedad de su exesposo.

Posteriormente, fue su hijo, Pedro Antonio, quien mencionó a la prensa mexicana que su padre estaba “delicado, pero estable”.

Su última aparición pública

La última aparición de Pedro Torres fue en diciembre de 2025. El productor y director saltillense recibió la Presea Manuel Acuña 2025, el máximo reconocimiento cultural que otorga el Gobierno Municipal de Saltillo, en México.

Durante el evento, el productor se mostró feliz y de buen humor. Sin embargo, presentaba dificultad para hablar y para caminar.

Luego de esta aparición pública, amigos cercanos del exesposo de Lucía Méndez comenzaron, presuntamente, a despedirse de él, pero también a enviarle mensajes de apoyo en redes sociales. Incluso, en algunos posteos de Instagram, en los que fue etiquetado, aplaudieron su resiliencia ante su diagnóstico de ELA.

Pedro Torres murió a los 72 años. Imagen Pedro Torres / Instagram



“Hoy, ALS tocó tu puerta. Una enfermedad brutal que aún desconcierta a la ciencia. Pero tú, sigues de pie, con mirada firme. Oramos por ti: Por tu paz mental. Por tu fe. Por tu fortaleza y sobre todo… para que nunca pierdas la esperanza”, escribió Adriana Gómez, directora ejecutiva de European Productions en Instagram.

