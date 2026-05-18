Paty Manterola

Paty Manterola anuncia muerte de querido integrante de su familia: “Tenía solo 5 añitos”

La cantante atraviesa por un momento complicado ante el fallecimiento de querido integrante de su familia.

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Por:Elizabeth González
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Paty Manterola atraviesa por momentos complicados ante el fallecimiento de Bella, su querida “perrhija” de tan solo 5 años. Su mascota, de aparente raza Cocker Spaniel Americano, perdió la vida a principios de mayo.

La noticia fue compartida por la misma actriz en su cuenta de Instagram, donde le dedicó un amoroso mensaje a su querida mascota, quien en 2021 se convirtió en su “princesa”.

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“Hace 9 días mi hermosa perrhija ‘Bella’ se convirtió en luz… y tuvimos la fortuna de acompañarla con todo nuestro amor y cuidados hasta su último respiro. Aún cuesta aceptar que ya no está físicamente con nosotros, porque nos hubiera gustado disfrutar muchísimo más tiempo a su lado, tenía solo 5 añitos, pero agradezco inmensamente a Dios por habernos hecho parte de su corto, pero inolvidable paso por esta vida”, escribió este 18 de mayo.

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“Pero entre el dolor, también han llegado muchas reflexiones. Bella vino a nuestra vida a recordarnos lo que significa el amor más puro: ese que no juzga, no exige y simplemente acompaña. Nos enseñó a vivir el presente, a celebrar los pequeños momentos, a amar con todo el corazón y a encontrar alegría incluso en los días más simple”, agregó.

Así despidió Paty Manterola a su querida "perrhija".
Así despidió Paty Manterola a su querida "perrhija".
Imagen Paty Manterola / Instagram

Paty Manterola le hace promesa a su “perrhija”

En su mensaje, la exintegrante de Garibaldi le hizo una promesa muy especial a su querida “perrhija”, con quien su esposo Forrest Kolb tenía un vínculo muy especial.

“Me recordó cómo se ‘demuestra’ el amor verdadero, ese que se te recibe con inmensa alegría al llegar a casa, ese que no tiene historias del pasado o futuro y solo vive agradecido por que tú estás en su presente, ese que se demuestra con acciones, en especial a Forrest con quien Bella tenía un vínculo espiritual muy especial. Bella te prometo seguir recibiéndolo de la misma manera en la que tú lo hacías”, mencionó.

La actriz no reveló la causa de muerte de su mascota.
La actriz no reveló la causa de muerte de su mascota.
Imagen Paty Manterola / Instagram


Paty Manterola no reveló la causa del fallecimiento de su mascota. Sin embargo, dejó entrever que ‘Bella’ pudo haber estado enferma.

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“Hoy creo firmemente que las almas tan nobles no desaparecen… solo se transforman. Y sé que ahora corre libre, llena de luz, paz y amor, en un lugar donde no existe el dolor. Gracias por habernos elegido, mi niña hermosa. Gracias por cada mirada, cada abrazo, cada instante de amor incondicional”, dijo.

“Tu huellita quedó para siempre en nuestra familia y en mi alma. Gracias a todos por hacerse presentes en estos días y por sus mensajes llenos de amor”, sentenció.

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