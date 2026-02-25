Muerte Causa de muerte de Héctor Zamorano, de La Academia, es revelada: su papá rompe el silencio Héctor Zamorano murió a los 47 años tras una larga batalla contra una enfermedad mental. Su padre rompió el silencio ante el inesperado fallecimiento del exparticipante de La Academia. “Dios se lo quiso llevar”, dijo.



Video Muerte de Héctor Zamorano: los inquietantes mensajes del exparticipante de ‘La academia’

La causa de muerte de Héctor Zamorano fue revelada este miércoles 25 de febrero. El padre del participante de la primera generación de La Academia rompió silencio durante el funeral de su hijo celebrado en Veracruz, México.

“Dios se lo quiso llevar… Así como fue querido aquí, también es querido allá (apuntó con el dedo hacía el cielo). Es feo decirlo, pero deseábamos con toda el alma que ya no sufriera, que descansara y Dios nos permitió y nos hizo caso”, dijo Roberto Zamorano a ‘Ventaneando’.

PUBLICIDAD

¿De qué murió Héctor Zamorano?

De acuerdo con el padre del exacadémico, el primer expulsado del reality de talento tuvo una emergencia médica cardíaca.

“Murió de un paro cardiorespiratorio y nada más… No aguantó más su cuerpo”, mencionó.

Al respecto, el hermano del fallecido cantante aseguró al mismo show que éste “se refugió con su familia, con quienes pasó sus últimos días enfrentado una enfermedad crónica”, de la que no se han dado detalles.

“Gracias a Dios estuvo con nosotros, con la familia completa mucho tiempo y fue donde empezamos a apapacharlo, tenerlo y siempre estar unidos con él”, sentenció.

El intérprete fue despedido en su natal Veracruz. Amigos y familires se dieron cita en un complejo funerario, donde le dieron el último adiós de manera íntima. Al lugar llegó una corona de flores que fue enviada por sus excompañeros de la primera generación de La Academia.

Héctor Zamorano luchaba contra la depresión

Héctor Zamorano reveló en diciembre de 2022, a través de varios mensajes en redes sociales, que llevaba dos años luchando contra “la depresión”.

“Hoy cumplo dos años con esta depresión a la cual no le he podido ganar… He tratado de aparentar, pretender, ocuparme, le 'he echado ganas', pero al parecer no puedo con ella”, declaró en X.

El cantante no dio más detalles sobre el difícil momento que atravesaba. Sin embargo, días más tarde les hizo saber a sus seguidores que “cada día” la sentía como “una pesadilla”.

PUBLICIDAD

“Esto que estoy pasando es sumamente difícil, lo más difícil, creo, de toda mi vida. No se lo deseo a nadie, en verdad… Solo deseo que este sufrimiento de la vida tenga un objetivo que pueda entender en el futuro, si es lo que hay”, señaló el 26 de diciembre de 2022.

Según reportó ‘Ventaneando’ este 25 de febrero, tras la pandemia de Covid-19, Héctor Zamorano manifestó varias veces haber perdido “la motivación” y “la energía” de seguir adelante. Incluso, mostraron mensajes de texto que él habría enviado ante la solicitud de una entrevista.

“Te agradezco… pero no tengo motivación, no tengo ánimos ni energía, y bueno… son muchas muchas cosas más. Ya tengo tiempo que no tengo ganas de despertar”, les habría dicho.

En la emisión no precisaron la fecha de los mensajes, pero en el intercambio de palabras, Héctor también les habría dicho: “Me gustaría estar en un hoyo, donde nadie sepa de mí. Desaparecer”.