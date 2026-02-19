Eric Dane ¿Quién era Eric Dane, actor de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’ que murió? Eric Dane murió a los 53 años el jueves 19 de febrero. El actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria' perdió la vida tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Eric Dane murió el jueves 19 de febrero a los 53 años. El actor de ‘Grey’s Anatomy’ y 'Euphoria' perdió la vida 10 meses después de hacer público su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un comunicado que compartieron con People. Sin embargo, no se dieron mayores detalles en la misiva.

"Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", expresaron. "Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", sentencieron.

¿Quién era Eric Dane?

Eric Dane nació el 9 de noviembre de 1972 y se crio en California. Su padre, un marino, murió por una herida de bala cuando él tenía 7 años. Después de la secundaria, se mudó a Los Ángeles para dedicarse a la actuación, consiguiendo papeles como invitado en series como 'Saved by the Bell', 'Married...With Children', 'Charmed' y 'X-Men: the Last Stand'.

Su gran salto llegó a mediados de la década del 2000, cuando fue elegido para interpretar al doctor Mark Sloan, también conocido como McSteamy, en el drama médico de ABC “Grey’s Anatomy”, un papel que desempeñó de 2006 a 2012 y que retomó en 2021. En 2019, dio un giro total y se convirtió en Cal Jacobs, un hombre casado con problemas, en el provocador drama de HBO “Euphoria”, papel que mantuvo hasta su muerte.

Dane también protagonizó, como Tom Chandler, al capitán de un destructor de la Marina de Estados Unidos en alta mar después de que una catástrofe global acabara con la mayor parte de la población mundial, el drama de TNT “The Last Ship”. En 2017, la producción se detuvo mientras Dane luchaba contra la depresión.

Dane anunció en abril de 2025 que le habían diagnosticado ELA, una enfermedad progresiva que ataca las células nerviosas que controlan los músculos en todo el cuerpo.

La ELA destruye gradualmente las células nerviosas y las conexiones necesarias para caminar, hablar, hablar con claridad y respirar. La mayoría de los pacientes muere entre tres y cinco años después del diagnóstico.

Dane se convirtió en defensor de la concienciación sobre la ELA, al ofrecer una conferencia de prensa en Washington sobre la autorización previa de los seguros de salud. Dane manifestó en junio de 2025: “Algunos de ustedes quizá me conozcan por programas de televisión, como ‘Grey's Anatomy’, en el que interpreto a un médico. Pero hoy estoy aquí para hablar brevemente como un paciente que lucha contra la ELA”. En septiembre de ese año, ALS Network nombró a Dane como ganador de su premio al defensor del año, en reconocimiento a su compromiso con la concienciación y el apoyo a las personas que viven con ELA.

Está previsto que unas memorias de Dane se publiquen en 2026. “Book of Days: A Memoir in Moments” será editado por The Open Field, de Maria Shriver, un sello de Penguin Random House. Según Open Field, Dane repasará momentos clave de su vida, desde su primer día de trabajo en “Grey’s Anatomy” hasta el nacimiento de sus dos hijas y el momento en que supo que tenía ELA.