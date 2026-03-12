Muertes de 'influencers' Muere ‘influencer’ Carol ‘The Warrior’ a los 23 años: su sospecha de “brujería” era una grave enfermedad La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia en un comunicado. Carolina Reyes, mejor conocida como Carol ‘The Warrior’ había sido diagnosticada con dura enfermedad meses atrás.



Carolina Reyes, mejor conocida como Carol 'The Warrior', murió a los 23 años el 11 de marzo, en la ciudad de Cali, en Colombia.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado que se compartió en sus redes sociales. Carol 'The Warrior' llevaba meses luchando contra el cáncer.

“Con profundo dolor informamos el sensible fallecimiento de nuestra guerrera. Carol 'The Warrior', quien fue una guerrera, una persona brillante y un ser humano que jamás se rindió ante cualquier dificultad que se le presentó”, señalaron.

“Con mucho dolor anunciamos que lastimosamente partió con el señor este 11 de marzo de 2026, les pedimos prudencia, empatía y amor con sus familiares y amigos. La demás información sobre todo lo relacionado con el acontecimiento, la estaremos publicando en sus redes oficiales”, agregaron.

“Gracias por amarla, apoyarla, demostrarle tanto cariño y siempre acogerla con las manos abiertas, asimismo esperamos que sea despedida por todos nosotros. Descansa en la paz del señor”, sentenciaron.

Así se anunció la muerte de Carol The Warrior. Imagen Carol The Warrior / Instagram



En el comunicado no se reveló la causa de su fallecimiento, pero de acuerdo con videos publicados por ella misma en Instagram, desde octubre de 2025 enfrentaba problemas de salud y, posteriormente, fue diagnosticada con cáncer.

Carol 'The Warrior' creía ser víctima de “brujería” y resultó ser cáncer

De acuerdo con Noticias Caracol, desde octubre de 2025, Carol 'The Warrior' comenzó a documentar su deterioro de salud y al no mostrar señales de mejoría con terapias tradicionales, visitó al médico.

“No saben cómo estaba mi tío de destrozado por verme con este dolor; me tenían que bañar, ponerme la ropa, todo”, declaró en Instagram tras confesar que había sido diagnosticada con líquido en los pulmones y luego en el corazón.

Desde ese momento y hasta inicios de 2026, la ‘influencer’ colombiana fue hospitalizada y sometida a una extracción de varias bolsas de líquido, además de una intervención quirúrgica en el pecho.

Así compartió que tenía cáncer. Imagen Carol The Warrior/ Facebook



En medio de su tratamiento, Carol 'The Warrior' compartió con sus seguidores las sospechas de su familia: creían que estaba siendo víctima de brujería. Sin embargo, en noviembre de 2025 reveló su diagnóstico de cáncer.

“El médico me diagnosticó que tenía cáncer. Le digo al médico porque sé que el diagnóstico de Dios será diferente. Esto es cuestión de fe, no soy ni la primera ni la última con esta enfermedad”, manifestó.