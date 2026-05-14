Yolanda Andrade Yolanda Andrade revela que otra dolorosa enfermedad le fue diagnosticada: ya había dicho que tiene ELA y un aneurisma La primera vez que la presentadora habló públicamente sobre sus diagnósticos médicos fue a finales de 2025. Aquella ocasión dijo que tenía “ELA y otras cositas más”.



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Video Yolanda Andrade tendría “una costilla rota” en medio de su enfermedad incurable: esto se sabe

Yolanda Andrade reveló otra enfermedad que le fue diagnosticada. A través de la red social Threads, la presentadora compartió un video en el que se habla de las “cinco enfermedades más dolorosas”.

De acuerdo con la publicación, entre estas enfermedades se encontraría el cáncer óseo, la artritis reumatoide severa, los cálculos renales, pancreatitis aguda y neuralgia del trigémino. Este último trastorno es el que le fue diagnosticado a Yolanda Andrade.

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“Neuralgia del trigémino es lo que yo tengo”, reveló la sinaloense sin dar más detalles.

Mayo Clinic refiere que la neuralgia del trigémino es una afección que causa un dolor intenso similar al de una descarga eléctrica en un costado de la cara.

Asimismo, se señala que “afecta al nervio trigémino, que transporta señales de la cara al cerebro. Incluso un ligero roce al cepillarse los dientes o maquillarse puede desencadenar una descarga de dolor”.

Así reveló Yolanda Andrade que fue diagnosticada con neuralgia del trigémino. Imagen Yolanda Andrade / Threads

¿Qué otras enfermedades tiene Yolanda Andrade?

En mayo de 2023, Yolanda Andrade dio a conocer que había sido diagnosticada con un aneurisma cerebral, mientras que en diciembre de 2025 dio a conocer que tenía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y "otras cositas más”.

“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente (…) que tiene esta enfermedad degenerativa y es muy triste”, aseguró.

“Es por picos”, explicó. “A veces estás bien, a veces estás mal, muy mal, no puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar, es una fatiga crónica, son muchas cosas”, concluyó.

La primera vez que Yolanda Andrade habló públicamente sobre sus diagnósticos médicos fue en agosto de 2025. Aquella ocasión, sin revelar detalles ni el nombre de los padecimientos, aseguró que las enfermedades “no tenían cura”.