Eric Dane

Causa de muerte de Eric Dane es revelada: el actor de ‘Grey’s Anatomy’ padecía ALS

Eric Dane murió el jueves 19 de febrero a los 53 años y ahora se revela qué le ocurrió. El actor de ‘Grey’s Anatomy’ sostuvo una larga batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una grave enfermedad neurodegenerativa.

Dayana Alvino
Video Despiden a Eric Dane compañeros de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’

A dos semanas desde la muerte de Eric Dane se ha dado a conocer la causa oficial de su fallecimiento.

La estrella de ‘Grey’s Anatomy’ perdió la vida “por insuficiencia respiratoria, según su certificado de defunción”, reporta People.

“La esclerosis lateral amiotrófica (ALS, por sus siglas en inglés) fue la causa subyacente de su deceso”, detalla el medio.

Dane murió la tarde del pasado 19 de febrero. Su familia lo informó, “con gran pesar”, por medio de un comunicado.

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, expresaron.

El intérprete había revelado públicamente casi un año antes que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares.

