8 looks de 'Emily en París' que puedes usar en la oficina: te verás elegante y sofisticada

La cuarta temporada de 'Emily en París' se estrenó el 15 de agosto en Netflix y con ella llegó una nueva oportunidad para que las fans de la serie tomen de inspiración los atuendos y el estilo del personaje que interpreta Lily Collins (Emily Cooper).

En una entrevista para la revista Glamour, Marylin Fitoussi, la diseñadora de vestuario encargada de la selección del show dijo en una entrevista para la revista Glamor que el objetivo del guardarropa de la protagonista es representar cuidadosamente su evolución tanto como persona como en su forma de vestir.

Para esta tarea, y lograr outfits más vibrantes, creativos y llenos de color, Fitoussi revisó más 600 lookbooks y 480 marcas internacionales de reconocidas firmas de diseñador como Carolina Herrera, Balmain, Malene Birger, Isabel Marant y Sergio Rossi.

Si quieres destacar en la oficina con un estilo sofisticado, elegante y a la vanguardia, te dejamos algunos looks de la cuarta temporada de 'Emily en París' que te servirán de inspiración. Con estas ideas, podrás armar conjuntos increíbles que reflejen profesionalismo, frescura y modernidad. Sin duda, tu presencia en el trabajo será tan impactante como la de Emily Cooper en las calles de París.

#1 Vístete de tu color favorito



Si buscas incorporar un estilo chic en tu guardarropa, te recomendamos apostar por uno monocromático, ya sea en color amarillo o en el de tu preferencia. Esta vibrante y atrevida elección es ideal para transmitir energía y optimismo.

Para darle dinamismo, juega con diferentes texturas. Combina un suéter de punto suave con una falda de cuero o unos pantalones de tela satinada. Mezclar materiales no solo añade profundidad, también lo eleva, y lo hace más interesante y elegante.

La clave está en mantener la uniformidad del color y en la variedad de texturas para crear un look visualmente atractivo.

#2 Atrévete a romper con lo tradicional



Si lo tuyo es ser atrevida y arriesgada puedes experimentar con combinaciones de colores y estampados que rompen las reglas de la moda tradicional. Al igual que Emily, atrévete a mezclar tonos y patrones inesperados, que, al final, resultan en un conjunto increíblemente chic y moderno.

#3 Elige estampados clásicos



Si buscas un look sofisticado y profesional para la oficina, un conjunto en negro con un discreto estampado de pata de gallo es la elección perfecta.

Este patrón te dará un toque de elegancia y sobriedad, pero mantendrá la estética moderna y chic que caracteriza a Emily.

El negro es un color versátil que si combinas con la sutileza de un estampado clásico tendrás como resultado un look formal y estiloso, ideal para proyectar confianza y profesionalismo.

#4 Combina prendas de distintas épocas



Esta mezcla de ropa formal con una chaqueta dosmilera es la elección perfecta para un día en la oficina, con este atuendo combinas comodidad y estilo en un solo conjunto.

La chaqueta añade un toque relajado y moderno, mientras que los pantalones de vestir y los tacones elevan el look, dándole un aire profesional sin sacrificar tu estilo personal.

#5 Revitaliza los looks clásicos



Un minivestido negro con hombreras y botones dorados al estilo Chanel es la opción ideal. Este conjunto combina la elegancia atemporal del negro con detalles dorados que añaden un aire de sofisticación y lujo.

Las hombreras aportan un toque de poder y estructura, mientras que los zapatos transparentes de tacón complementan el look con un toque moderno y ligero, dejando que el vestido sea el verdadero protagonista.

#6 Menos es más



Para verte elegante y a la moda no necesitas quebrarte la cabeza, un traje de dos piezas en azul profundo combinado con botas de tacón es la elección perfecta para la oficina. Este intenso tono transmite confianza y serenidad, mientras que el corte impecable del traje realza la silueta de forma elegante y sofisticada.

#7 Resalta con elegancia



Este outfit compuesto por una gabardina roja de piel, una camisa blanca con un estampado de líneas negras que forman un patrón de rejilla y una corbata negra con un estampado de flores blancas te darán un aire vibrante y sofisticado, que se equilibra perfectamente con la estructura geométrica de la camisa.

#8 Los accesorios son la clave



Si buscas un look de oficina que combine elegancia y estilo con un toque de originalidad, te sugerimos inspirarte en los accesorios que hemos visto a lo largo de los capítulos de 'Emily in Paris'. Desde boinas francesas y lentes hasta bolsos y paliacates, estos elementos se convierten en el complemento ideal.