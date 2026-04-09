Neida Sandoval

Expresentadora de Despierta América de luto: muere su hermano y ella lo anuncia “con el corazón en mil pedazos”

Neida Sandoval, expresentadora de Despierta América, atraviesa por un momento complicado ante el fallecimiento de su hermano. José Luis Sandoval Rivera aparentemente luchaba contra una enfermedad.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video “Gracias por ser un ejemplo”: hijos de Neida Sandoval la sorprenden con emotivas palabras en su regreso al show

Neida Sandoval atraviesa por momentos complicados ante el fallecimiento de su hermano, José Luis Sandoval, quien aparentemente luchaba contra una enfermedad desde tiempo atrás.

La noticia fue confirmada por la misma periodista durante la madrugada del jueves 9 de abril en su cuenta de Instagram. De acuerdo con la comunicadora, s u hermano peleó “heroicamente” contra la presunta enfermedad.

PUBLICIDAD

“Hermanito… se me rompió el corazón en mil pedazos con tu partida. Fuiste una luz especial en mi vida. Me duele que hayas perdido tu batalla para poder seguir aquí. Heroicamente peleaste con todas tus fuerzas”, escribió junto a una fotografía en la que aparece su hermano.

Así anunció Neida Sandoval la muerte de su hermano.
Así anunció Neida Sandoval la muerte de su hermano.
Imagen Neida Sandoval / Instagram


La expresentadora de Despierta América destacó que fue “un privilegio” haber podido estar al lado de su hermano “hasta el final”.

“Presenciar tu partida cala en lo profundo de mi alma. ¡¡¡Gracias por tanto!!! Me quedo con todos los momentos bellos que compartimos. Fue un privilegio haber estado a tu lado hasta el final de tu jornada. Te quiero hasta la eternidad hermanito de mi alma.

José Luis Sandoval Rivera, descansa en paz. Dejas un gran vacío en nuestras vidas. Te amaremos por siempre mi queridísimo hermano”, sentenció.

Hermano de Neida Sandoval será repatriado

Neida Sandoval no dio más detalles ni reveló la causa de muerte de su hermano. Sin embargo, dio a conocer, a través de un comunicado, que José Luis murió a los 72 años el 7 de abril.

“Sus restos serán repatriados en los próximos días a su país natal Honduras, donde recibirá cristiana sepultura. Su familia agradece cada una de sus oraciones, su cariño, sentidas condolencias y muestras de solidaridad en estos momentos de profunda tristeza por la pérdida de una persona tan especial y querida como lo fue José Luis”.

Relacionados:
Neida SandovalFamososMuerteMuertes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Polen
Gratis
Un hombre por semana
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX