Neida Sandoval Expresentadora de Despierta América de luto: muere su hermano y ella lo anuncia “con el corazón en mil pedazos” Neida Sandoval, expresentadora de Despierta América, atraviesa por un momento complicado ante el fallecimiento de su hermano. José Luis Sandoval Rivera aparentemente luchaba contra una enfermedad.



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Neida Sandoval atraviesa por momentos complicados ante el fallecimiento de su hermano, José Luis Sandoval, quien aparentemente luchaba contra una enfermedad desde tiempo atrás.

La noticia fue confirmada por la misma periodista durante la madrugada del jueves 9 de abril en su cuenta de Instagram. De acuerdo con la comunicadora, s u hermano peleó “heroicamente” contra la presunta enfermedad.

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“Hermanito… se me rompió el corazón en mil pedazos con tu partida. Fuiste una luz especial en mi vida. Me duele que hayas perdido tu batalla para poder seguir aquí. Heroicamente peleaste con todas tus fuerzas”, escribió junto a una fotografía en la que aparece su hermano.

Así anunció Neida Sandoval la muerte de su hermano. Imagen Neida Sandoval / Instagram



La expresentadora de Despierta América destacó que fue “un privilegio” haber podido estar al lado de su hermano “hasta el final”.

“Presenciar tu partida cala en lo profundo de mi alma. ¡¡¡Gracias por tanto!!! Me quedo con todos los momentos bellos que compartimos. Fue un privilegio haber estado a tu lado hasta el final de tu jornada. Te quiero hasta la eternidad hermanito de mi alma.

José Luis Sandoval Rivera, descansa en paz. Dejas un gran vacío en nuestras vidas. Te amaremos por siempre mi queridísimo hermano”, sentenció.

Hermano de Neida Sandoval será repatriado

Neida Sandoval no dio más detalles ni reveló la causa de muerte de su hermano. Sin embargo, dio a conocer, a través de un comunicado, que José Luis murió a los 72 años el 7 de abril.