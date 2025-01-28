Maribel Guardia

Esto pasará con la herencia de Joan Sebastian designada a nieto de Maribel Guardia tras polémica

El encargado de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian reveló detalles sobre la herencia que José Julián recibirá tras el fallecimiento de su padre Julián Figueroa y si es verdad que Imelda Tuñón podrá disponer de ella.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Destituyen a fiscal en el caso de Maribel Guardia contra su exnuera: ella acusa “estrategia” detrás

En medio del pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón se dio a conocer lo que pasará con la herencia de Joan Sebastian designada al nieto de la actriz ante el fallecimiento de Julián Figuera, quien en primera instancia era el heredero del llamado ‘Poeta del Pueblo’.

Cipriano Sotelo, encargado de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, reveló que tras la muerte de Julián Figueroa su hijo se convirtió en su heredero universal, según lo estipulado en el testamento que hizo válido Marco Chacón ante un juez.

PUBLICIDAD

Además, dio a conocer algunas condiciones que Julián estipuló para que su hijo pudiera acceder a la herencia de su abuelo.

Más sobre Maribel Guardia

Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno
2 mins

Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno

Univision Famosos
Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó
2 mins

Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó

Univision Famosos
¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él
2 mins

¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él

Univision Famosos
A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida
2 mins

A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto: revela pacto que tenía con Julián Figueroa
2 mins

Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto: revela pacto que tenía con Julián Figueroa

Univision Famosos
Maribel Guardia reacciona a confesiones de Imelda Tuñón sobre alucinaciones de Julián antes de morir
2 mins

Maribel Guardia reacciona a confesiones de Imelda Tuñón sobre alucinaciones de Julián antes de morir

Univision Famosos
“Hemos cambiado”: Maribel Guardia escribe mensaje a su esposo ante de rumores de infidelidad
3 mins

“Hemos cambiado”: Maribel Guardia escribe mensaje a su esposo ante de rumores de infidelidad

Univision Famosos
“Ese olor”: exnuera de Maribel Guardia ventila triste recuerdo sobre la muerte de Julián Figueroa
2 mins

“Ese olor”: exnuera de Maribel Guardia ventila triste recuerdo sobre la muerte de Julián Figueroa

Univision Famosos
Maribel Guardia dice si teme no volver a ver a su nieto, ¿qué piensa de que él no la extrañaría?
2 mins

Maribel Guardia dice si teme no volver a ver a su nieto, ¿qué piensa de que él no la extrañaría?

Univision Famosos
¿Nieto de Maribel Guardia no quiere verla?: Imelda Tuñón hace inesperada confesión sobre ellos
2 mins

¿Nieto de Maribel Guardia no quiere verla?: Imelda Tuñón hace inesperada confesión sobre ellos

Univision Famosos

“Sí, efectivamente, en la resolución donde se hizo válido el testamento que dejó Julián en favor de su hijo, José Julián, se establece que el niño debe tener una garantía para cursar estudios universitarios, o trabajar sobre un proyecto de vida, así que no va a poder nadie disponer de sus bienes, porque hay un fideicomiso que se va a encargar de darle la certeza”, explicó a ‘Venga la Alegría’ el 27 de enero.

“Cuando él adquiera su mayoría de edad, él ya determinará qué hacer con sus bienes, pero nadie más que él mismo podrán definirlo cuando él adquiera su mayoría de edad”, agregó.

¿Quién manejará el fideicomiso del nieto de Maribel Guardia?

Según explicó el abogado, el fideicomiso estará supervisado por un juez, mientras que la parte legal estará a cargo de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia. En lo que respecta a Imelda Tuñón, ella solo será la albacea del menor.

“Va a haber una institución que directamente el juez determine, de entrada, Marco Chacón es el representante legal por ser menor en el juicio; sin embargo, ya se va a determinar a futuro, quién sería el que maneje el fideicomiso en el litigio que nosotros llevamos no se advierten esas circunstancias, porque lo único que se está determinando es quiénes son los herederos, y en todo caso, qué bienes cada uno de ellos les corresponde, en una distribución equitativa entre los nueve que son reconocidos”, dijo.

PUBLICIDAD

Por último, Cipriano Sotelo enfatizó que Julián Figuera no consideró dejar una pensión a su viuda, Imelda Tuñón, en su testamento, por lo que su única participación en el litigio por la herencia sería como “albacea”.

“No la incluye, el heredero universal es el niño, la señora por supuesto tiene participación por ser la mamá, pero no puede disponer de los bienes, en lo particular no tengo el conocimiento de cómo ella ha ido subsistiendo, pero sabemos a través de algunos medios que recibía un apoyo económico de la señora Maribel, pero en el testamento no se advierte esa circunstancia, la señora tiene, pues la representación del niño como albacea, pero el representante directo del niño es Marco Chacón”, sentenció.


Relacionados:
Maribel GuardiaJoan SebastiánJulián FigueroaImelda TuñónPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD