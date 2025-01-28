Esto pasará con la herencia de Joan Sebastian designada a nieto de Maribel Guardia tras polémica

Video Destituyen a fiscal en el caso de Maribel Guardia contra su exnuera: ella acusa “estrategia” detrás

En medio del pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón se dio a conocer lo que pasará con la herencia de Joan Sebastian designada al nieto de la actriz ante el fallecimiento de Julián Figuera, quien en primera instancia era el heredero del llamado ‘Poeta del Pueblo’.

Cipriano Sotelo, encargado de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, reveló que tras la muerte de Julián Figueroa su hijo se convirtió en su heredero universal, según lo estipulado en el testamento que hizo válido Marco Chacón ante un juez.

Además, dio a conocer algunas condiciones que Julián estipuló para que su hijo pudiera acceder a la herencia de su abuelo.

“Sí, efectivamente, en la resolución donde se hizo válido el testamento que dejó Julián en favor de su hijo, José Julián, se establece que el niño debe tener una garantía para cursar estudios universitarios, o trabajar sobre un proyecto de vida, así que no va a poder nadie disponer de sus bienes, porque hay un fideicomiso que se va a encargar de darle la certeza”, explicó a ‘Venga la Alegría’ el 27 de enero.

“Cuando él adquiera su mayoría de edad, él ya determinará qué hacer con sus bienes, pero nadie más que él mismo podrán definirlo cuando él adquiera su mayoría de edad”, agregó.

¿Quién manejará el fideicomiso del nieto de Maribel Guardia?

Según explicó el abogado, el fideicomiso estará supervisado por un juez, mientras que la parte legal estará a cargo de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia. En lo que respecta a Imelda Tuñón, ella solo será la albacea del menor.

“Va a haber una institución que directamente el juez determine, de entrada, Marco Chacón es el representante legal por ser menor en el juicio; sin embargo, ya se va a determinar a futuro, quién sería el que maneje el fideicomiso en el litigio que nosotros llevamos no se advierten esas circunstancias, porque lo único que se está determinando es quiénes son los herederos, y en todo caso, qué bienes cada uno de ellos les corresponde, en una distribución equitativa entre los nueve que son reconocidos”, dijo.

Por último, Cipriano Sotelo enfatizó que Julián Figuera no consideró dejar una pensión a su viuda, Imelda Tuñón, en su testamento, por lo que su única participación en el litigio por la herencia sería como “albacea”.

“No la incluye, el heredero universal es el niño, la señora por supuesto tiene participación por ser la mamá, pero no puede disponer de los bienes, en lo particular no tengo el conocimiento de cómo ella ha ido subsistiendo, pero sabemos a través de algunos medios que recibía un apoyo económico de la señora Maribel, pero en el testamento no se advierte esa circunstancia, la señora tiene, pues la representación del niño como albacea, pero el representante directo del niño es Marco Chacón”, sentenció.