Herederos de Joan Sebastian llegan a acuerdo: algunos estarían buscando quedarse propiedades

José Manuel Figueroa no cumplió uno de los últimos deseos de Joan Sebastian y explicó la razón

A punto de que se cumplan 10 años de la muerte de Joan Sebastian, los herederos de su fortuna por fin llegaron a un acuerdo para que sus bienes sean distribuidos en partes iguales.

Este jueves 9 de enero, Cipriano Sotelo, vocero de la sucesión de la fortuna de ‘El Poeta del Pueblo’, dio a conocer que el conflicto testamentario podría llegar a su fin en el transcurso del 2025.

Asimismo, reveló que algunos coherederos han mostrado “interés en adquirir” ciertos inmuebles que están siendo inventariados como parte del proceso de la sucesión testamentaria.

“Hemos estado en reuniones constantes con los coherederos para determinar si tienen interés en adquirir alguno de los bienes que están inventariados en el procedimiento familiar de la sucesión del señor Joan Sebastian, y si no tienen interés, también, como algunos lo han planteado, para poder entonces ponerlos a la venta con la aprobación del juez, y en todo caso que reciban dinero en efectivo”, explicó el abogado en ‘Venga la Alegría’.

El abogado ventiló que tanto José Manuel Figueroa como Alina Espino, viuda del llamado ‘Rey del Jaripeo’, han levantado la mano para adquirir algunas de las propiedades del cantante que se encuentran inventariadas.

“José Manuel ha mostrado mucho interés en quedarse con los bienes de Juliantla. La señora Alina, la esposa, ha mostrado tener interés por un predio que se llama Las Cascadas”, detalló.

Hijo de Julián Figueroa recibirá la herencia que le correspondía a su padre

Cipriano Sotelo explicó que José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa, ya es considerado como beneficiario de la herencia de su abuelo debido al nombramiento que logró el esposo de Maribel Guardia, quien es tutor legal del niño.

“Presentó la resolución de un juez, donde determina que Juliancito es el heredero de todos los bienes, y él es el representante legal, entonces él tiene su papel reconocido en el juicio de Joan Sebastian”, aseveró.

Madre de Juliana Figueroa fue desestimada de la sucesión testamentaria

Por último, el abogado reveló que la señora Erica Alonso fue desestimada por un juez de la herencia de Joan Sebastian. La madre de Juliana Figueroa había solicitado ser tomada en cuenta bajo el argumento de que era la esposa del intérprete de ‘Tatuajes’ en el momento de su muerte.

“Ya un juez allá determinó que la niña, por supuesto, es hija de Joan, tiene derechos que nosotros respetamos, pero la señora Erica Alonso no”, dijo Cipriano Sotelo en el matutino de TV Azteca, donde se reportó que los hijos de Joan Sebastian “ya tienen una estrategia legal” para cobrar las regalías de las 997 canciones que el fallecido cantante registró en la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes).

“En marzo o abril de este año, el juez que lleva el caso dará a conocer como será repartida la herencia de Joan Sebastian”, se mencionó en el show.

¿Quiénes son los nueve herederos de Joan Sebastian?

Joan Sebastian murió el 13 de julio de 2015 y según reveló Cipriano Sotelo a TVyNovelas en 2021, entre los nueve herederos de Joan Sebastian se encuentran sus hijos José Manuel, Zarelea, Joana, D’Yave y Juliana, así como Claudia Alina, que fue su última pareja.