Joan Sebastián

¿Julián Figueroa fuera de la herencia de Joan Sebastian? Revelan quién se quedará con sus bienes

A casi 10 años de litigio por la sucesión testamentaria de ‘El Poeta del Pueblo’, se reveló lo que sucederá con la herencia que recibiría Julián Figueroa, hijo que el cantante tuvo con Maribel Guardia.

Por:
Elizabeth González.
Video Maribel Guardia no le teme a la muerte y revela cuál es su última voluntad

Luego de casi 10 años de litigio por la herencia de Joan Sebastian, sus bienes estarían a punto de repartirse entre sus hijos, según reveló Cipriano Sotelo, encargado de su sucesión testamentaria, a ‘Ventaneando’.

El abogado aseguró que, en caso de llegar a un acuerdo con los nueve herederos, sería durante “los primeros tres meses de 2025” que el litigio llegaría a su fin.

Asimismo, ventiló quién sería la persona que se quedaría con la parte correspondiente de la herencia de Julián Figuera, quien falleció el 9 de abril de 2023.

“Ya el juez dijo que va a ser su hijo (José Julián)”, especificó el 26 de noviembre.

Además, Cipriano Sotelo explicó que será Imelda Garza-Tuñón, viuda de Julián Figueroa, quien quedaría como albacea de la fortuna, la cual sería entregada al pequeño de 7 años hasta que cumpla la mayoría de edad.

“Se queda como representante la mamá y creo que Maribel y Marco Chacón están con toda la disposición”, sentenció, asegurando que están en juego casi mil canciones del intérprete de ‘Secreto de Amor’.

Así ha crecido José Julián, nieto de Maribel Guardia y Joan Sebastian.
Así ha crecido José Julián, nieto de Maribel Guardia y Joan Sebastian.
Imagen Julián Figueroa Instagram / Maribel Guardia Instagram

Joan Sebastian heredó en vida a su hijo Julián Figueroa

En 2023, tras la muerte de Julián Figueroa, se reveló que Joan Sebastian había heredado en vida a su hijo un rancho ubicado en Cuernavaca, Morelos, que le fue vendido al cantante a finales de los noventa por el papá de Salma Hayek.

El rancho ‘Las Palmas’ estaría valuado en 11 millones de dólares y desde 2021 estaría en renta.

Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, murió el 9 de abril de 2023 a causa de un infarto al miocardio y fibrilación ventricular. Su fallecimiento ocurrió mientras dormía y un día después del que hubiera sido el cumpleaños de su padre.

