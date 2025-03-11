Maribel Guardia

Esposo de Maribel Guardia sería suspendido de la sucesión testamentaria de Julián Figueroa

Según reportes de la periodista Addis Tuñón, Marco Chacón perdería el derecho de resguardar los bienes de Julián Figueroa.

Elizabeth González.
Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia sería suspendido de la sucesión testamentaria de Julián Figueroa, según reportes de la periodista Addis Tuñón.

Este lunes 10 de marzo, la presentadora dio a conocer que “dentro de muy poco” el esposo de Maribel Guardia sería “desestimado” del proceso que se sigue en el caso de Julián Figuera.

“Puedo confirmarles que dentro de muy poco le va a llegar a Marco, sino es que ya le llegó, la notificación de que queda suspendido el proceso o el status, no sé cómo decirlo, de sucesión testamentaria de Julián Figueroa. No sé qué sucedió, porque no me lo explicaron los abogados, solamente me lo confirmaron”, ventiló en durante una transmisión en vivo de YouTube.

De acuerdo con la periodista, Marco Chacón quedaría “suspendido”, “es decir, no es que él renuncie, es que lo van a desestimar como albacea”, insistió.

Supuestos nuevos documentos darían giro al caso de Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Por otro lado, Addis Tuñón reveló que tenía en su poder unos supuestos nuevos documentos que pondrían en duda la veracidad de Maribel Guardia. Incluso, compartió que estos ya se los había entregado a los abogados de su sobrina Imelda.

“Me llegaron unos documentos (…) que van a darle un giro bien cañón al caso Imelda - Maribel, ¿y saben qué? Ya se los hice llegar hoy a los abogados de Ime. De verdad me sorprendió tanto que yo creí que los documentos, así como dijeron en varios programas, que mis documentos eran falsos, que no es cierto, estos documentos a diferencia de los documentos de las regalías de Joan Sebastian en Estados Unidos, estos otros documentos no son públicos y son delicados y no tenía idea ni Imelda ni sus abogados”, indicó.

“Creo yo que en dos aspectos de esos documentos se va a exhibir muy cañón lo que la señora Maribel Guardia ha hecho, que yo ahora sí no le creo (…) porque ya confirmé, ya verifiqué que esos documentos fueran ciertos. Los llevé con los abogados de Ime y ya me confirmaron que sí, que sí hay un respaldo jurídico de esos documentos”, insistió.

Aunque la presentadora de 'De Primera Mano' optó por no revelar todavía el contenido de los supuestos documentos que cambiarían el rumbo del caso entre Maribel Guardia y su exnuera, aseguró que “muy pronto” daría más detalles, pues no quería "afectar" un proceso legal.

Hasta el momento, Marco Chacón no ha hecho comentarios al respecto.

