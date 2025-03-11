¿Maribel Guardia cubría las infidelidades de su hijo Julián Figueroa?: revelan cómo lo habría ayudado
El hijo de Maribel Guardia habría sido captado en una situación comprometedora con una mujer que sería era Imelda Tuñón por lo que la actriz habría hecho de todo para que, supuestamente, Julián no fuera descubierto.
En medio del proceso legal que Maribel Guardia enfrenta contra Imelda Garza-Tuñón por la custodia y bienestar de su nieto, trascendió que en el pasado la actriz cubría las infidelidades de su hijo Julián Figueroa.
Según reporta Kadri Paparazzi, “en muchas ocasiones se encontraron con el hijo de Joan Sebastian” en un centro comercial de la Ciudad de México al que regularmente asistía con Imelda Tuñón.
“Iban casi diario, iban a las maquinitas. Pasaban la tarde ahí, compraban pizza, compraban palomitas (...) llegaba el momento en el que ya no les tomábamos fotos porque siempre hacían lo mismo”, mencionaron este 10 de marzo durante una transmisión en vivo de YouTube.
La acusan de supuestamente 'tapar' las infidelidades de su hijo
Sin embargo, aseguran que en una ocasión Maribel Guardia salvó a su hijo de que, supuestamente, Imelda Tuñón lo viera de la mano con otra mujer.
“Ese día llega Julián Figueroa con una chica de la mano, que no era Imelda. Empezaron a caminar, dijimos 'no creo porque Maribel es muy recta', lo dejamos y dijimos 'yo creo que es su prima', en una de esas vamos pasando y se estaban dando un beso…. no le tomamos foto", mencionó 'El Lobo’.
“La chava lo suelta de la mano, él llega, la abraza (a Imelda Tuñón), la entretiene, mientras que Maribel por el otro lado estaba sacando a la novia’. No tuvimos el paparazzo porque nos apend***mos ese día, pero vimos todo el movimiento y Maribel en una sola pieza, regresó como si no pasara nada”, aseveró e insistió: "Nosotros sabemos cosas muy fuertes que nunca podremos comprobar".
Matrimonio de
Julián Figueroa estuvo en riesgo
Un año antes de la muerte de Julián Figueroa, el actor de Mi Camino es Amarte (telenovela que puedes ver en ViX) estuvo envuelto en un supuesto escándalo de infidelidad. Aunque el hijo de Maribel Guardia nunca lo confirmó, sí reconoció ante la prensa mexicana haberse equivocado. Incluso, admitió que su matrimonio con Imelda Tuñón “estuvo en riesgo”.
“Si cometes un error, recordar que eres un ser humano más y dar la cara. Aceptar las consecuencias y no dejar que eso te afecte, ni pensar que eres mala persona. Son errores humanos. Finalmente, el que está casado soy yo y el que tiene que poner el límite soy yo. La falla fue mía, no de otra persona. Y lección aprendida. Hay que aprender de los errores y seguir creciendo como seres humanos”, declaró en octubre de 2022.