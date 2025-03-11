Maribel Guardia

¿Maribel Guardia cubría las infidelidades de su hijo Julián Figueroa?: revelan cómo lo habría ayudado

El hijo de Maribel Guardia habría sido captado en una situación comprometedora con una mujer que sería era Imelda Tuñón por lo que la actriz habría hecho de todo para que, supuestamente, Julián no fuera descubierto.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Revelan nuevas y supuestas conversaciones entre exnuera de Maribel Guardia y su traficante

En medio del proceso legal que Maribel Guardia enfrenta contra Imelda Garza-Tuñón por la custodia y bienestar de su nieto, trascendió que en el pasado la actriz cubría las infidelidades de su hijo Julián Figueroa.

Según reporta Kadri Paparazzi, “en muchas ocasiones se encontraron con el hijo de Joan Sebastian” en un centro comercial de la Ciudad de México al que regularmente asistía con Imelda Tuñón.

PUBLICIDAD

“Iban casi diario, iban a las maquinitas. Pasaban la tarde ahí, compraban pizza, compraban palomitas (...) llegaba el momento en el que ya no les tomábamos fotos porque siempre hacían lo mismo”, mencionaron este 10 de marzo durante una transmisión en vivo de YouTube.

Más sobre Maribel Guardia

“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia
2 mins

“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia

Univision Famosos
Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”
2 mins

Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”

Univision Famosos
¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella
2 mins

¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella

Univision Famosos
Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo
1 mins

Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo

Univision Famosos
¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?
2 mins

¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?

Univision Famosos
Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición
2 mins

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición

Univision Famosos
Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo
2 mins

Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno
2 mins

Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno

Univision Famosos
Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó
2 mins

Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó

Univision Famosos
¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él
2 mins

¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él

Univision Famosos

La acusan de supuestamente 'tapar' las infidelidades de su hijo

Sin embargo, aseguran que en una ocasión Maribel Guardia salvó a su hijo de que, supuestamente, Imelda Tuñón lo viera de la mano con otra mujer.

“Ese día llega Julián Figueroa con una chica de la mano, que no era Imelda. Empezaron a caminar, dijimos 'no creo porque Maribel es muy recta', lo dejamos y dijimos 'yo creo que es su prima', en una de esas vamos pasando y se estaban dando un beso…. no le tomamos foto", mencionó 'El Lobo’.

“La chava lo suelta de la mano, él llega, la abraza (a Imelda Tuñón), la entretiene, mientras que Maribel por el otro lado estaba sacando a la novia’. No tuvimos el paparazzo porque nos apend***mos ese día, pero vimos todo el movimiento y Maribel en una sola pieza, regresó como si no pasara nada”, aseveró e insistió: "Nosotros sabemos cosas muy fuertes que nunca podremos comprobar".

Matrimonio de

Julián Figueroa estuvo en riesgo

Un año antes de la muerte de Julián Figueroa, el actor de Mi Camino es Amarte (telenovela que puedes ver en ViX) estuvo envuelto en un supuesto escándalo de infidelidad. Aunque el hijo de Maribel Guardia nunca lo confirmó, sí reconoció ante la prensa mexicana haberse equivocado. Incluso, admitió que su matrimonio con Imelda Tuñón “estuvo en riesgo”.

PUBLICIDAD

“Si cometes un error, recordar que eres un ser humano más y dar la cara. Aceptar las consecuencias y no dejar que eso te afecte, ni pensar que eres mala persona. Son errores humanos. Finalmente, el que está casado soy yo y el que tiene que poner el límite soy yo. La falla fue mía, no de otra persona. Y lección aprendida. Hay que aprender de los errores y seguir creciendo como seres humanos”, declaró en octubre de 2022.

Relacionados:
Maribel GuardiaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD