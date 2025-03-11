¿Maribel Guardia cubría las infidelidades de su hijo Julián Figueroa?: revelan cómo lo habría ayudado

Video Revelan nuevas y supuestas conversaciones entre exnuera de Maribel Guardia y su traficante

En medio del proceso legal que Maribel Guardia enfrenta contra Imelda Garza-Tuñón por la custodia y bienestar de su nieto, trascendió que en el pasado la actriz cubría las infidelidades de su hijo Julián Figueroa.

Según reporta Kadri Paparazzi, “en muchas ocasiones se encontraron con el hijo de Joan Sebastian” en un centro comercial de la Ciudad de México al que regularmente asistía con Imelda Tuñón.

“Iban casi diario, iban a las maquinitas. Pasaban la tarde ahí, compraban pizza, compraban palomitas (...) llegaba el momento en el que ya no les tomábamos fotos porque siempre hacían lo mismo”, mencionaron este 10 de marzo durante una transmisión en vivo de YouTube.

La acusan de supuestamente 'tapar' las infidelidades de su hijo

Sin embargo, aseguran que en una ocasión Maribel Guardia salvó a su hijo de que, supuestamente, Imelda Tuñón lo viera de la mano con otra mujer.

“Ese día llega Julián Figueroa con una chica de la mano, que no era Imelda. Empezaron a caminar, dijimos 'no creo porque Maribel es muy recta', lo dejamos y dijimos 'yo creo que es su prima', en una de esas vamos pasando y se estaban dando un beso…. no le tomamos foto", mencionó 'El Lobo’.

“La chava lo suelta de la mano, él llega, la abraza (a Imelda Tuñón), la entretiene, mientras que Maribel por el otro lado estaba sacando a la novia’. No tuvimos el paparazzo porque nos apend***mos ese día, pero vimos todo el movimiento y Maribel en una sola pieza, regresó como si no pasara nada”, aseveró e insistió: "Nosotros sabemos cosas muy fuertes que nunca podremos comprobar".

Matrimonio de

Julián Figueroa estuvo en riesgo

Un año antes de la muerte de Julián Figueroa, el actor de Mi Camino es Amarte (telenovela que puedes ver en ViX) estuvo envuelto en un supuesto escándalo de infidelidad. Aunque el hijo de Maribel Guardia nunca lo confirmó, sí reconoció ante la prensa mexicana haberse equivocado. Incluso, admitió que su matrimonio con Imelda Tuñón “estuvo en riesgo”.

