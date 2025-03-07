Imelda Tuñón

Esposo de Maribel Guardia toma radical decisión sobre hijo de Imelda Tuñón ante polémica

Marco Chacón tomó inesperada decisión en medio de la batalla legal que mantiene Maribel Guardia con Imelda Tuñón, luego de que su nombre apareciera en un presunto documento de Estados Unidos solicitando el cobro de las regalías de Joan Sebastian.

Por:
Elizabeth González.
Video Revelan nuevas y supuestas conversaciones entre exnuera de Maribel Guardia y su traficante

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, renunciará como representante legal de José Julián, nieto de la actriz.

En medio del pleito legal entre la intérprete de 65 años y su exnuera, Imelda Garza-Tuñón, el abogado fue señalado por presuntamente haber solicitado el cobro de las regalías de Joan Sebastian en una corte de Texas junto a otros herederos.

Aunque Cipriano Soleto, encargado de la sucesión testamentaria del ‘Rey del Jaripeo’, aseveró que Chacón únicamente formaba parte del proceso “en representación” de José Julián, este viernes 7 de marzo se informó que el esposo de Maribel Guardia renunciaría como albacea del pequeño de 7 años.

Marco Chacón renunciará como representante legal de José Julián

Por medio de una conversación que sostuvo con ‘Ventaneando’, Marco Chacón informó que desistiría de ser el albacea de José Julián, pese a que años atrás la misma Imelda Tuñón se lo había solicitado.

Incluso, explicó la manera en cómo fue que terminó siendo el representante del pequeño luego de que Maribel Guardia e Imelda Tuñón se negaran a serlo.

“Ella es un adulto de 33 años y sí se le explicó que había que abrir un proceso de sucesión, se le explicó también que debía ser en Cuernavaca, porque allá está la casa de Julián y porque allí mismo se lleva el proceso del papá de Julián”, declaró en la emisión del 7 de marzo.

“Ella fue personalmente y lo abrió. Este proceso se inicia como intestamentario porque ninguno de nosotros sabíamos que Julián había dejado un testamento”, explicó.

Marco Chacón reveló que el proceso intestamentario inició “a petición de Imelda ante el juzgado de Cuernavaca” y que fue precisamente todo el papeleo lo que hizo que, supuestamente, la joven desistiera de ser la albacea de su hijo.

“El juez inicia con una búsqueda de testamentos en notarías del país, así se hace en todos los procesos, y aparece un testamento en Guerrero, a donde Julián iba todo el tiempo a lugares como Juliantla, Taxco y Acapulco, por cuanto allí está toda su familia paterna”, dijo.

“En ese testamento dice que José Julián es el heredero de Julián y deja a Imelda como albacea, y si ella no acepta, a su mamá (Maribel). El proceso cambia de intestamentario a testamentario. Imelda no quiere estar yendo a Cuernavaca porque le da flojera y no quiere tampoco ser albacea, por ello firma un poder ante notario para que gestione un abogado en nombre de ella, ella estuvo muy contenta, según nos dijo, cuando nos enteramos todos que su hijo era el heredero universal de Julián”, agregó.

Sin embargo, tras el conflicto legal entre Maribel Guardia y su exnuera, Marco Chacón tomó la decisión de deslindarse por completo de ser el albacea de José Julián, argumentando que “por lo visto ya no le parece que su hijo sea el heredero y ahora desconoce todos esos actos que ella realizó de maneral personal”.

“Imelda y Maribel desisten de ser albaceas y deciden que sea yo. Yo lo he sido por este tiempo, pero como no tengo ningún interés en serlo, de manera que, voy a renunciar a la brevedad posible, de acuerdo al procedimiento de ley”, sentenció.

¿Marco Chacón podría renunciar como tutor de José Julián?

El 24 de enero, Cipriano Sotelo aclaró en 'Ventaneando' que Marco Chacón no podía ser removido de su cargo como tutor de José Julián a excepción de él así lo decidiera.

“Es su representante legal, pudiera el variar, por supuesto, cuando surja una causa grave, y un juez así lo determine, por ejemplo, que Marco tuviera algún padecimiento o una actividad que le impidieran cumplir con esa obligación, él podría acudir a un juez y decirle: ‘quiero que me remuevan del cargo porque ya no puedo desempeñarlo’, entonces sí, pero no puede la mamá pedirle: ‘señor juez, quiero que le cambies de representante legal a mi hijo, nada más porque quiero’”, subrayó.

Imelda TuñónMaribel GuardiaMarco ChacónFamososEscándalos de famososPremio Lo Nuestro

