¿Esposo de Maribel Guardia es heredero de Joan Sebastian? Abogado del cantante responde

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, era el representante legal de Julián Figueroa y, tras su muerte, continuó llevando lo referente a la sucesión intestamentaria de los herederos de Joan Sebastian que le correspondía.

La noche del 3 de marzo, la periodista Addis Tuñón mostró dos presuntos documentos en los que aparece el nombre de Marco Chacón en el listado de los herederos que habrían solicitado el cobro de las regalías de Joan Sebastian en Estados Unidos.

De acuerdo con su reporte en 'De Primera Mano', las fechas de estos documentos datan del 20 de septiembre 2024 y 5 de diciembre de 2024.

"José Manuel Figueroa, Marcelia Figueroa, Claudia Alina Espino, D’yave Figueroa, estas personas son hijos de Joan Sebastian, la viuda de Joan Sebastian, pero llama la atención ver ahí a Marco Chacón (…) Este documento llama a las personas enlistadas como herederos y/o beneficiarios de las regalías de Joan Sebastian".

La periodista asevera que investigó con una fuente en Estados Unidos si es por obvias razones que el esposo de Maribel Guardia aparezca, pues era el representante legal de Julián Figueroa. Sin embargo, señaló que debería estar asentado en el documento el estatus legal del Chacón, lo cual supuestamente no aparecería.

"Que cada vez que hay una situación así se tiene que anexar una explicación de cuál es su estatus legal, si él está ahí como heredero y si es beneficiario", dijo en el show.

¿Esposo de Maribel Guardia es heredero de Joan Sebastian?

Cipriano Sotelo, encargado de la sucesión intestamentaria de Joan Sebastian, desmintió que Marco Chacón sea uno de los herederos de 'El Poeta del Pueblo' y explica por qué cree que aparece su nombre en la solicitud del cobro de las regalías en una corte de Texas.

"Yo quiero entender, sin afirmarlo porque necesito ver el documento, que es una petición que hacen las abogadas de allá, donde solicitan que se haga entrega de las regalías a todos los herederos y a Marco Chacón en representación de Julián porque ya falleció, considerando que él era el abogado de Julián en México (…) Yo te puedo asegurar que no es a nombre personal como Marco Chacón, sino en representación del niño (José Julián)", explicó en el show 'Venga la Alegría'.

Sotelo recalcó que el esposo de Maribel Guardia fue representante legal de Julián Figueroa hasta su muerte y ahora tiene otro cargo con el hijo de Imelda Tuñón.

"Hoy tiene la calidad de albacea de la sucesión de José Julián, pero heredero de Joan Sebastian no (es)", dijo el abogado en la entrevista.

Cipriano Sotelo agregó que el proceso para distribuir las regalías de Joan Sebastian que se han generado en Estados Unidos continúa.

¿Marco Chacón está vendiendo millonaria propiedad de Julián Figueroa?

Otro de los recientes señalamientos en contra del esposo de Maribel Guardia es que estaría vendiendo el rancho que Joan Sebastian le habría heredado en vida a Julián Figueroa, el cual está ubicado en Cuernavaca, Morelos, y estaría valuado en 50 millones de pesos, unos 2 millones 450 mil dólares.

De acuerdo con el programa 'Venga la Alegría', Marco Chacón confirmó que está a la venta, pero habría explicado que desde que vivía Julián se quiere expender.

Además, habría manifestado que la propiedad no se puede vender sin la autorización de Imelda Tuñón y la aprobación de un juez, por lo que considera que esta "información malintencionada es parte de una campaña en su contra".

El abogado Cipriano Sotelo confirmó que la venta del rancho solo se puede efectuar si Chacón tiene una "orden judicial o si Julián Figueroa, en vida, lo haya comprometido con un tercero".