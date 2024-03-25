El lujoso lugar donde Kate Middleton pasará sus días en familia tras anunciar que padece cáncer

Kate Middleton sorprendió al revelar que ha sido diagnosticada con cáncer, por lo que ya se encuentra “en las primeras etapas” de su tratamiento de quimioterapia.

En el video con el dio a conocer su condición, difundido por la BBC el 22 de marzo, ella dejó claro que estará alejada de la vida pública pues se concentrará en recuperarse “por completo”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con People, la princesa de Gales, su esposo, el príncipe William, y sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, no asistirán al servicio en la St. George's Chapel, en el Castillo de Windsor, por el Domingo de Pascua, este 31 de marzo.

¿Dónde estarán Kate Middleton y su familia los próximos días?

Según Entertainment Tonight, Kate Middleton, su marido y pequeños “fueron vistos saliendo el sábado en helicóptero” de su residencia, Adelaide Cottage, para dirigirse a su hogar de Anmer Hall, situada en la finca de Sandringham.

Kate Middleton pasará los siguientes días en Anmer Hall. Imagen /Paul Marriott



Los cinco, explica el medio, pasarán las vacaciones, que comenzaron este viernes 22 de marzo y terminarán el 17 de abril, “en su casa de campo”.

Al respecto, The Times informa que “un asistente real” les dijo que el príncipe William sólo quiere “proteger” a su pareja y niños durante este difícil momento, y que todos desean “aislarse del mundo y seguir adelante”.

Así es la lujosa casa de campo de los príncipes de Gales

Elle Decor puntualiza que la vivienda de Kate Middleton y el príncipe William en Anmer Hall es una “propiedad georgiana de 10 habitaciones, construida en 1802”.

Antes de la llegada de Charlotte, la segunda hija de la pareja real, en 2015, la vivienda fue sometida a una remodelación de 2 millones de dólares, que incluía un nuevo techo, árboles adicionales para mayor privacidad y cambios interiores.

Anmer Hall será el hogar de Kate Middleton y su familia estas vacaciones. Imagen /Paul Marriott



La construcción cuenta con tejados altos y molduras decorativas, está pintada de colores suaves y neutros, aunque el comedor tendría un tono verde intenso, y adentro tiene plantas, antigüedades y obras de arte con marcos dorados.

PUBLICIDAD