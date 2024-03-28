Revelan motivo por el que Kate Middleton no menciona el tipo de cáncer que padece

Video ¿Cuál es el misterioso cáncer que tiene Kate Middleton y en qué fase estaría?: esto se sabe

Kate Middleton reapareció el pasado 22 de marzo para informar su diagnóstico de cáncer en medio de una ola de especulaciones sobre su salud, las cuáles fueron provocadas por los meses que permaneció alejada del ojo público.

La princesa de Gales se dejó ver en una grabación, publicada en sus redes sociales oficiales, en la que dijo que con las pruebas que le realizaron tras la "cirugía abdominal" a la que se sometió en enero pasado “descubrieron que había cáncer”.

En el informe, Kate compartió que la noticia “fue un gran shock” y junto William, príncipe de Gales, estaban haciendo todo lo posible para “procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”.

Aseguró que se encontraba bien y que cada día se sentía más fuerte, revelando que estaba en las primeras etapas del tratamiento de quimioterapia preventiva al que su equipo médico le recomendó que se sometiera.

Sin embargo, Kate Middleton se reservó los detalles sobre el tipo de cáncer con el que fue diagnosticada.

¿Por qué Kate Middleton no reveló el tipo de cáncer que tiene?

Sobre las razones para no compartir más detalles sobre el tipo de cáncer con el que fue diagnosticada, el Palacio de Kensington emitió un comunicado.

En el informe, se apeló al respeto para la privacidad médica de Kate Middleton, de 42 años, quien, destacaron, se encuentra en camino de la recuperación.

“No compartiremos más información médica privada. La princesa tiene derecho a la privacidad médica, como todos nosotros. La princesa se encuentra ahora en el camino de la recuperación después de haber comenzado un tratamiento de quimioterapia preventiva”.

El Palacio de Kensington emitió un mensaje de agradecimiento a nombre de Kate Middleton y el príncipe William “por la calidez y el apoyo del público” que recibieron luego de que la princesa de Gales habló sobre su estado de salud.