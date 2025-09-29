Selena Gomez

¿Selena Gómez le copió a Justin Bieber este detalle de su boda para casarse con Benny Blanco?

La actriz presuntamente comparte ahora con su ex un elemento que fue clave en sus respectivos enlaces matrimoniales. El cantante se casó con Hailey en 2019.

Selena Gómez y Benny Blanco se convirtieron en marido y mujer la tarde de este sábado 27 de septiembre, tras más de dos años de relación.

La feliz pareja presumió en Instagram el inicio de este nuevo episodio en sus vidas al publicar imágenes y fotografías en los que ella aparece usando vestido de novia y él, traje sastre.

¿Boda de Selena Gómez comparte detalle con la de su ex, Justin Bieber?

Aunque hasta el momento Selena Gomez y Benny Blanco siguen sin compartir postales de su enlace matrimonial y tampoco han hablado al respecto, Page Six hizo una revelación.

Este 28 de septiembre, el medio reportó que presuntamente la actriz y su ahora esposo “contrataron a los mismos organizadores de bodas” que Justin Bieber y Hailey “usaron para sus nupcias en 2019”.

Supuestamente, la intérprete de ‘Ice Cream’ y el productor musical “utilizaron los servicios de Revelry Event Designers”, indican citando instantáneas aéreas que obtuvieron.

Las imágenes “mostraban camiones de la compañía en el lugar” donde se realizó la ceremonia de los recién casados, en Santa Bárbara, California.

Además, Daily Mail dio a conocer que la reconocida planificadora de eventos, Mindy Weiss, igualmente ayudó a Selena y Benny.

En el sitio web de la empresa se especifica que ellos y la experta fueron los responsables de darle vida a la unión de Justin y Hailey, en Carolina del Sur.

¿Justin Bieber reaccionó a la boda de Selena Gómez?

Horas después de que Selena Gómez y Benny Blanco dieran el ‘Sí, acepto’, Justin Bieber subió a su cuenta de la mencionada red social una serie de fotos de él jugando baloncesto.

El ‘post’ tenía como fondo su canción de este año, ‘I Do’, que es una balada romántica de R&B acerca de su experiencia conyugal con Hailey.

Debido a eso, internautas comenzaron a especular que lo había hecho como una indirecta a la estrella Disney, con quien anduvo intermitentemente hasta el 2018, y le comentaron cosas como: “La perdiste, supérala”.

Ante la polémica, la prima de Selena, Priscilla DeLeon, pidió que dejen de vincularlos y escribió en la plataforma, expone E! News: “Por fin está en un lugar donde la paz importa más que el pasado”.

