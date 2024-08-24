Nace hijo de Justin Bieber y Hailey: lo presentan en fotos
El cantante canadiense y la modelo no solo publicaron la primera foto de su bebé recién nacido en redes sino que también revelaron su nombre. ¿Es niña o niño?
Justin Bieber y Hailey Bieber se convirtieron en papás. La noche del viernes 23 de agosto, el cantante canadiense dio a conocer el nacimiento de su primer hijo.
El intérprete de ‘Baby’ presentó a través de una fotografía a su bebé recién nacido. En su emotiva publicación, solo puede verse el pie de su pequeño entre las manos de su esposa Hailey Bieber.
“Welcome home” (Bienvenido a casa)”, escribió en Instagram el cantante junto al emoji de un corazón azul y un oso, dejando al descubierto de que se trataría de un niño.
En esta misma publicación, Justin Bieber y Hailey también revelaron el nombre de su primer hijo: “Jack Blues Bieber”.
Aunque el músico, de 30 años, no dio más detalles sobre el nacimiento de su primer hijo con la modelo Hailey Bieber, desde hace varios días surgieron rumores sobre la llegada al mundo del bebé.
Así anunciaron que serían papás
El 9 de mayo, Justin Bieber y Hailey Baldwin (nombre de soltera de la modelo) anunciaron que serían papás en sus respectivas redes sociales.
Por medio de un video en el que presumían su renovación de votos, la modelo mostró por primera vez su pancita de embarazo.
Más tarde, el representante de la pareja reveló a TMZ que Hailey Bieber se encontraba en su sexto mes de embarazo.
Justin y Hailey Bieber comenzaron su relación en 2016. La pareja se casó dos años después en un juzgado de la ciudad de Nueva York, y nuevamente en una ceremonia en Carolina del Sur en septiembre de 2019.