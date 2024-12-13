Selena Gómez habría “retrasado” durante meses el anuncio de su compromiso por Justin Bieber

Video Este sería el millonario costo del anillo de compromiso de Selena Gómez: deja atrás a Derbez

Selena Gómez sorprendió gratamente al mundo este 11 de diciembre al revelar que está comprometida con Benny Blanco, tras año y medio de relación.

La cantante publicó en Instagram una fotografía del momento posterior a que el productor musical le pidiera que sea su esposa y, otra, en la que aparece luciendo su sortija.

“La eternidad comienza ahora…”, escribió para subtitularlas, sin ahondar en los detalles de la propuesta de matrimonio.

¿Selena Gómez ocultó su compromiso por Justin Bieber?

A horas de que Selena Gómez compartiera la noticia, Daily Mail dio a conocer que, presuntamente, ella “retrasó” el anuncio a causa de su ex, Justin Bieber.

Alegadamente, Benny Blanco le habría hecho hace meses la ‘gran pregunta’ a la también actriz, quien se abstuvo de desvelarlo, pues no deseaba que conectaran su futura boda a que el intérprete de ‘Baby’ sería papá.

“Se comprometieron en agosto y Selena no quería que su compromiso estuviera vinculado a Bieber de ninguna manera”, aseguró una fuente al diario británico.

El canadiense y la estrella Disney salieron intermitentemente por años, antes de que él conociera y se casara con Hailey Baldwin, con quien tuvo un hijo el 22 de agosto.

“Selena sabía que habría historias que la acusarían de haberse comprometido para desviar la atención del bebé de Justin, o que la gente diría que lo hizo para superarlo”, indicó el informante.

Además de haber salido con la protagonista de ‘Only Murders in the Building’, el compositor fue amigo cercano y colaboró con Blanco.

Hasta el momento, Bieber no ha reaccionado públicamente al inminente enlace matrimonial entre el dúo que formó parte de su vida.

No obstante, su esposa sí lo hizo sutilmente, dando ‘like’ al ‘post’ en el que Gómez subió las instantáneas acerca de su compromiso.

Hailey, esposa de Justin Bieber, reaccionó al compromiso de Selena Gómez. Imagen Selena Gómez/Instagram

¿Qué sucedió entre Selena Gómez y Justin Bieber?

Selena Gómez y Justin Bieber fueron vistos juntos por primera vez en diciembre de 2010. Ella tenía 18 años y él, 16, reporta Vogue.

Su primer rompimiento se dio en noviembre de 2012. A finales de 2015, un video deja ver a la estrella pop dándole una serenata a la fundadora de Rare.

Para 2016 ambos se acusaron, vía redes sociales, de haberse engañado. No obstante, en octubre 2017, reaparecieron disfrutando de un desayuno, solo a días de que ella rompiera con The Weeknd.

Para noviembre, fueron captados dando un paseo en bicicleta en Los Ángeles y Us Weekly informó que eran nuevamente pareja, lo que se confirmó cuando se besaron durante un partido de hockey de él.

En marzo de 2018, People aseveró que habían terminado, pero que “probablemente” volverían. No fue así, pues Bieber contrajo nupcias con Hailey Baldwin en septiembre.