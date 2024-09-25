¿JLo y Justin Bieber iban a las fiestas de 'Diddy'? Los famosos que asistían y ahora le huyen

Video Diddy gastaba hasta 3 millones en sus fiestas y estos famosos que iban, ahora le huyen

Las fiestas de Diddy Combs se volvieron leyenda en Hollywood a finales de los años 90, pues de 1998 a 2009, el rapero organizó 11 inolvidables reuniones de las que hasta hoy se sigue hablando, tanto por su extravagancia y lujos, por lo que se reveló sucedía cuando pocos estaban presentes.

¿Qué pasó con Sean Diddy Combs?

El 16 de septiembre de 2024, Sean 'Diddy' Combs fue arrestado y acusado de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución, luego de una investigación que duró 10 meses e inició por una demanda de abuso.

La investigación llevó a equipos armados de agentes federales a allanar las casas de Combs en Los Ángeles y Miami, donde se encontraron evidencias de crímenes que se ligaban con las famosas fiestas de Diddy.

¿Qué son las fiestas o 'freak off parties' de Sean 'Diddy' Combs?

Las fiestas de Diddy son eventos que comenzaron en 1998, cuando el rapero retomó el concepto de 'White Parties' (‘fiestas de blanco’), conocidas por su naturaleza extravagante, exclusividad de invitados y su estricto código de vestimenta, que requiere que todos los invitados vistan de blanco.

En el caso de las fiestas de Diddy, el empresario las organizaba en lugares muy lujosos de su propiedad, como en sus mansiones de los Hamptons y Beverly Hills, pero también rentaba lujosas casas en St. Tropez, en la riviera francesa.

Diddy se volvió famoso con estas fiestas que se llevaron a cabo entre 1998 y 2009, siempre alrededor del fin de semana feriado del 4 de julio en Estados Unidos.

Sean "Diddy" Combs con sus hijos Justin Combs, Christian Casey Combs y Quincy Combs. Imagen Bryan Bedder/Getty Images

¿Qué famosos iban a las fiestas de 'Diddy' Combs?

En los 11 años que se organizaron las fiestas de Diddy llamadas ‘White Parties’, se vio a muchos famosos disfrutando de los lujos y extravagancia de los eventos.

Estrellas de la música como Paris Hilton, Jennifer Lopez ( quien fue arrestada cuando era novia de Diddy), así como Mariah Carey, Beyoncé y Jay Z, LL Cool J, Tommy Lee, Mel B y su expareja Cassie, disfrutaban de las fiestas de Diddy.

Actores y actrices famosos también se aparecieron en las fiestas de Diddy, entre los que destacaron Ashton Kutcher y Demi Moore, Leonardo DiCaprio, Megan Fox y Russell Brand.

Por lo exclusivas y populares que eran las fiestas de Diddy, socialités y personalidades de la televisión eran invitadas, por lo que Kim Kardashian y Khloé Kardashian también asistieron a estas reuniones.

'White party' de Diddy Comb, septiembre 7, 1998, East Hampton, New York. Imagen ZUMA Press, Inc./ The Grosby Group

¿Qué pasó con Justin Bieber y Diddy Combs?

Justin Bieber también era invitado a las fiestas de Diddy, pero su relación era más cercana que las de otros. Desde que tenía 15 años, Justin frecuentaba a Diddy y ellos llegaron a pasar 48 horas juntos, cuando Bieber comenzaba su carrera musical. Justin confesó que en una ocasión Diddy lo llevó a conocer chicas y el rapero dijo que cometieron muchas locuras en ese tiempo.

¿Qué pasó con Sean Diddy Combs luego de sus fiestas?

Aunque las fiestas de Diddy conocidas como 'White Parties' dejaron de celebrarse como tales en 2009, el rapero siguió mostrando su vida de excesos y lujos con otros eventos que escondían muchos secretos.

En un episodio de su show ‘Keeping Up With The Kardashians’, Khloé Kardashian admitió que en una de las fiestas de Diddy en 2014, convivió con personajes como Justin Bieber y French Montana, y ella se fue de madrugada cuando la situación escaló a un momento que ella no quiso experimentar.

Me subí a un avión a las 5:30 de la mañana. En la fiesta, la mitad de las personas que había ahí estaban desnudas.



Tal como lo describió Khloé Kardashian, algunas fiestas de Diddy escalaban de intensidad y pasaban de ser reuniones sociales a encuentros sexuales. La investigación federal se refiere a ellas como ‘freak off parties’.

¿Qué son las ‘freak off parties’ que organizaba Diddy?

De acuerdo con los testimonios de víctimas, testigos y la investigación federal, no solo existían las fiestas de Diddy conocidas como 'White Parties', sino también las 'freak off parties', reuniones que se organizaban en hoteles, aviones y propiedades de Diddy y duraban varios días.

Lo que diferenciaba a las ‘freak off parties’ de otras fiestas de Diddy, es que no había tantos invitados y se distribuían sustancias ilícitas. También se drogaba a hombres y mujeres para mantenerlos “controlados” y “obedientes” y así pudieran tener relaciones sexuales con sexoservidoras y sexoservidores.

¿Qué famosos hablaron de las fiestas de Diddy? Algunas celebridades se alejaron del rapero

Aunque las 'White Parties' terminaron en 2009, Diddy siguió organizando fiestas por sus cumpleaños a las que acudían muchos famosos. En 2019, cuando celebró sus 50 años, su festejo reunió nuevamente a las más grandes estrellas.

Beyoncé y Jay Z, Kim Kardashian y Kanye West, Leonardo DiCaprio, Cardi B y Offset, Mary J Blige, Lizzo y Post Malone, fueron algunos de los famosos que asistieron a la fiesta de Diddy por su aniversario 50.

Aunque en ese momento aún no se conocían todos los excesos de las fiestas de Diddy, algunos famosos sí habían hablado de lo que pasaba con el rapero.

El cantante y bailarín Usher, quien saltó a la fama de la mano de Diddy, confesó que él tenía solo 14 años de edad cuando el rapero ya lo hacía presenciar fiestas subidas de tono y no apropiadas para menores de edad.

Me mudé a la ciudad de Nueva York para vivir con Sean Puffy Combs por un año. Me llevaron para que viera su estilo de vida y lo vi. Ni siquiera creo que pudiera entender lo que estaba viendo. Era muy salvaje.

Usher y Diddy Combs en la Pre-GRAMMY Gala de 2013. Imagen Larry Busacca/Getty Images for NARAS



El rapero Kanye West, quien fue pareja de Kim Kardashian y acudió varias veces a las fiestas de Diddy, también se alejó de Combs por lo que se enteró que pasaba. En 2022, West confesó que Diddy había traicionado a otras personas con los federales para evitar ser señalado por sus crímenes.

La cantante Aubrey O’Day y el ex guardaespaldas de Diddy, Gene Deal, también hablaron de la conducta inadecuada y malos tratos de Combs dentro y fuera de sus negocios, por lo que las acusaciones contra el rapero no parecen terminar.