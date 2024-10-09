Justin Bieber estaría “completamente disgustado” por acusaciones de abuso a ‘Diddy’ Combs

Video Justin Bieber reaparece “abatido” en medio del escándalo que lo liga a Sean ‘Diddy’ Combs

Justin Bieber aparentemente tiene una firme postura sobre la actual situación de Sean ‘Diddy’ Combs, con quien mantuvo una fuerte amistad por años.

Desde que el rapero fue detenido, el pasado 16 de septiembre, por cargos de tráfico sexual y crimen organizado, el intérprete de ‘Baby’ ha evitado emitir una declaración al respecto.

Sin embargo, días después del arresto, una fuente afirmó a Daily Mail que el cantante de 30 años se sentía “desconcertado” ante los presuntos delitos del magnate de la música.

“Está tan perturbado por la noticia de ‘Diddy’ y no está dispuesto a procesarla ni a hablar de ella, así que se ha desconectado”, dijo.

Justin Bieber “disgustado” por culpa de ‘Diddy’ Combs

Conforme avanza el tiempo, y mientras Sean Combs permanece en prisión, Justin Bieber sigue guardando silencio, aun cuando su esposa, Hailey, aparentemente lo defendió en Instagram.

Sin embargo, este 9 de octubre, un informante indicó a US Weekly que al canadiense “se le ha aconsejado que se mantenga lo más alejado posible de todo lo relacionado con ‘Diddy’”.

Además, puntualizó que ahora el creador de éxitos como ‘Sorry’ no quiere “tener nada que ver” con la estrella de hip-hop, a quien conoció a los 15 años.

Este confidente asegura que el ex de Selena Gómez está “completamente disgustado” por las acusaciones del productor discográfico y “quiere protegerse”.

Para cuidarse, el ícono pop supuestamente trata de poner toda su atención en los aspectos positivos de su vida, como su matrimonio y la paternidad.

Por su parte, un segundo ‘insider’ del medio compartió que Bieber “está en un lugar mentalmente difícil en este momento”.

“Tiene una larga historia con ‘Diddy’ y las imputaciones contra él han sido difíciles de entender”, añadió sobre lo que alegadamente ocurre.

La persona concordó en que el compositor está enfocado en su familia, “emocionado de ser papá”, ya que es “algo que ha querido durante años”.

Justin y Hailey, de 27 años, dieron la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues, hace poco más de un mes, exactamente el jueves 22 de agosto.

“Su felicidad por ser padre ha superado su ansiedad por ‘Diddy’”, explicó. “[Él] es parte de su pasado y ahí es donde quiere dejarlo”, comentó un tercer conocedor del tema.

Justin Bieber “no debió” convivir con ‘Diddy’ Combs

En medio de la polémica, Daily Mail reportó el 4 de octubre que gente cercana a Justin Bieber reprueba que él haya estado vinculado con Sean Combs.

“Nunca se le debería haber permitido salir de fiesta con ‘Diddy’, ni con nadie, cuando era un adolescente”, declararon los allegados.

Ellos afirman que el joven artista fue “arrojado a los lobos” por su madre, Pattie Mallette, y su padre, Jeremy Bieber, que estaba ausente en gran medida.