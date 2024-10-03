‘Diddy’ Combs reacciona desde la cárcel tras ser acusado de agredir sexualmente a 25 menores

Video ¿Diddy obligaba a Justin Bieber a estar con él a los 15 años? No fue al único famoso que traumó

Sean ‘Diddy’ Combs emitió una declaración desde la cárcel luego de que fuera acusado de presuntamente agredir sexualmente a 25 menores de edad, entre ellos un niño de 9 años.

Después de que, el pasado 16 de septiembre, el rapero fuera arrestado en Nueva York, permanece en el Brooklyn's Metropolitan Detention Center.

Está a la espera de un futuro juicio por cargos de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución.

‘Diddy’ Combs niega haber cometido abuso a menores

El martes 1 de octubre, el abogado Tony Buzbee dio a conocer mediante una conferencia de prensa que representa a 120 personas que afirman ser víctimas de Sean ‘Diddy’ Combs.

El licenciado detalló que 25 de esos presuntos afectados eran menores de edad cuando supuestamente ocurrió el alegado abuso.

Además, puntualizó que los supuestos perjudicados más jóvenes tenían 9, 14 y 15 años cuando habrían sido violentados por el magnate de la música.

“Este individuo, que tenía 9 años en aquel momento, fue llevado a una audición en Nueva York con Bad Boy Records”, contó.

“Sufrió abusos sexuales presuntamente por parte de Sean Combs y varias personas más en el estudio, ante la promesa, tanto a sus padres como a él, de conseguir un contrato discográfico”, agregó.

Ante las incriminaciones, ‘Diddy’ reaccionó desde prisión por medio de un mensaje difundo por sus defensores.

“Como ha enfatizado el equipo legal del señor Combs, él no puede abordar cada acusación sin fundamento en lo que se ha convertido en un imprudente circo mediático”, dijo Erica Wolff, abogada del cantante.

“Dicho esto, él niega enfática y categóricamente como falsa y difamatoria cualquier afirmación de que haya abusado sexualmente de alguien, incluidos menores”, sentenció.

La experta aseveró que su cliente “está deseando demostrar su inocencia y reivindicarse ante los tribunales si se presentan y notifican las demandas”.

“[Ahí] se establecerá la verdad basándose en pruebas, no es especulaciones”, concluyó ella el tajante comunicado publicado por NBC News.

‘Diddy’ Combs recibiría nuevas demandas

Tony Buzbee explicó, según The Washington Post, que espera que nuevas denuncias se presenten en el transcurso del próximo mes, la mayoría en cortes de Nueva York y Los Ángeles.

Pormenorizó que las presuntas víctimas de Sean ‘Diddy’ Combs son 60 hombres y 60 mujeres, quienes habrían sido atacados entre los años 1991 a 2024.

“Nunca se debería haber permitido que esto continuará durante tanto tiempo. Esta conducta ha creado una masa de individuos heridos, asustados y marcados”, recriminó.