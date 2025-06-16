Justin Bieber

Justin Bieber admite problemas de ira y preocupa a fans con mensajes: "Estoy roto"

Justin Bieber lanzó una serie de mensajes donde comparte la lucha interna que vive: "¿No creen que si hubiera podido arreglarme ya lo habría hecho?".

Univision
Video Justin Bieber rompe el silencio tras arresto de su exmentor Sean ‘Diddy’ Combs

Justin Bieber admitió tener "problemas de ira" y sentirse "roto" después de haber protagonizado un altercado con los paparazzi el jueves pasado afuera de Soho House Malibú, en California.

El esposo de Hailey Bieber envió un mensaje a través de Instagram para expresar la lucha interna que enfrenta.

"La gente me sigue diciendo que sane, ¿no creen que si hubiera podido arreglarme ya lo habría hecho?", se lee en una historia.

"Sé que estoy roto. Sé que tengo problemas de ira. He intentado hacer el trabajo toda mi vida para ser como la gente que me dijo [que] necesitaba ser arreglado como ellos. Y solo me sigue cansando más y enojando más".

Añadió que cuanto "más duro" intenta "crecer", más se enfoca en sí mismo y finalizó afirmando que "Jesús es la única persona que me hace querer que mi vida sea sobre los demás porque, honestamente, estoy exhausto de pensar en mí mismo últimamente, ¿y tú?"

Justin Bieber ha preocupado a sus fans con sus mensajes en redes sociales.
Imagen Justin Bieber/Instagram

Justin Bieber se enfrentó a los paparazzi

El cantante de 31 años tuvo un altercado con los fotógrafos afuera del Soho House, en Malibú, el jueves 12 de junio.

"Hoy no, hermano... ¿Cómo crees que me va con tu p**a cara? ¡Quítate de mi p**a cara! Dejen de preguntarme cómo me va. ¡Largo de aquí!",

Además, Bieber, quien es padre de Jack Blues de 9 meses junto con Hailey Bieber, afirmó, "soy un hombre de verdad con una familia de verdad".

Salud mental de Justin Bieber preocupa a sus fans

El comportamiento del cantante en los últimos meses ha generado preocupación entre sus seguidores.

Justin Bieber ha sido visto fumando aparentemente cigarros de marihuana, como en Coachella, y generado polémica con sus erráticas y crípticas publicaciones en redes sociales.

La noche del pasado 15 de junio publicó una conversación privada donde rompe su relación con un amigo. Horas antes, había compartido una foto en blanco y negro con el mensaje: Soy un papá con el que no hay que meterse".

¿Justin Bieber tiene problemas económicos?

En medio de sus polémicos mensajes, también se ha reportado que Bieber enfrenta problemas económicos.

Informes a los que tuvo acceso TMZ, y que fueron publicados en mayo pasado, revelan que Justin Bieber tuvo una deuda de 24 millones de dólares con su promotora en 2022 y tuvo que pedir prestado a su entonces mánager, Scooter Braun, para cubrirla.

Para diciembre del mismo año, el cantante se vio obligado a vender su catálogo musical por 200 millones de dólares, reportó el medio de entretenimiento.

Relacionados:
Justin BieberHailey BaldwinFamosos

