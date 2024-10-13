¿'Diddy' "se habría aprovechado" de Justin Bieber? Familiares estarían "preocupados" por él

Video Justin Bieber reaparece “abatido” en medio del escándalo que lo liga a Sean ‘Diddy’ Combs

Según fuentes del portal Page Six, Justin Bieber enfrentaría supuestas dificultades para confiar en las personas a su alrededor mientras algunos se cuestionan si Sean 'Diddy' Combs "se habría aprovechado" de él en la adolescencia.

Esto se reporta en medio del escándalo del caso y arresto por presunto tráfico sexual del rapero, con quien el joven cantante ha sido vinculado por la añeja amistad que tenía con el magnate del hip hop cuando el intérprete de 'Baby' aún era un adolescente.

¿Cómo está Justin Bieber tras escándalo de ‘Diddy’?

De acuerdo con el reporte de Page Six de este 13 de octubre, Justin Bieber supuestamente "se está alejando" de algunas de las personas que han estado en su vida durante muchos años.

Sus recientes apariciones públicas han causado preocupación entre sus seguidores y amigos cercanos.

Aquellos que conocen su situación aseguran que Bieber, quien ha sido abierto sobre su batalla con el uso de sustancias, la ansiedad y la depresión, estaría aparentemente "luchando contra los fantasmas de su pasado" en medio del escándalo que lo liga con 'Diddy'.

Anteriormente, Bieber había confesado usar Xanax para sobrellevar la "vergüenza" de su promiscuidad.

"¿Creo que estuvo involucrado en alguna mier… estúpida? Sí", dijo a Page Six una de las fuentes descrita como "experto de la industria que trabajó con el equipo de Bieber durante años".

"Él era un adolescente. Era la estrella del pop más grande del mundo. Todo el mundo estaba preocupado por él y no sabíamos si sobreviviría. La gente se aprovechaba de todo lo que hacía", relató.

" Justin ha hecho algunas cosas realmente locas y ha alejado a la gente que lo rodea. No confía en ellos", aseguró el informante.

El cantante también se ha visto vinculado al caso de arresto de Sean 'Diddy' Combs, ya que han resurgido viejos videos del magnate de la música apareciendo en shows de televisión junto a Bieber durante su juventud.

La relación pasada entre ambos ha vuelto a ser objeto de atención, ya que Combs está acusado de presunto tráfico sexual y otros crímenes y ahora espera un juicio para mayo de 2025 mientras permanece en prisión en Brooklyn.

¿‘Diddy’ se “aprovechó de Justin Bieber?

El informante citado por Page Six también habló sobre los recientes rumores que se han generado a raíz del escándalo que envuelve a Sean Combs.

" Los familiares están preocupados por Justin. No está claro si 'Diddy' se habría aprovechado de Justin en ese momento ya que su familia estaba cerca y su manager Scooter Braun realmente se preocupaba por él", dijo la fuente ante las especulaciones que se han suscitado en semanas recientes.

"Pero dicho esto, Justin pasó por un período realmente malo, una fase muy rebelde", enfatizó.

Cuando él tenía 19 años, autoridades suecas allanaron el autobús de su gira y encontraron " drogas ilegales no especificadas y una pistola paralizante", reseñó Page Six.

Luego, Bieber "fue visto por paparazzi supuestamente escapándose de un burdel de Río de Janeiro después de pasar tres horas adentro".

En enero de 2014, cuando ya tenía 20 años, la policía allanó su mansión tras ser señalado de arrojar huevos a la casa de su vecino en Calabasas, California.

No refutó el delito de vandalismo y se le ordenó pagar 80 mil dólares por los daños causados.