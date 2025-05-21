Justin Bieber

Justin Bieber dijo a su esposa que "nunca estaría en la portada de Vogue": así le pide perdón

Justin Bieber compartió la portada de la revista Vogue en la que aparece su esposa, Hailey Bieber, y recordó cuando le dijo que nunca aparecería en ella. Así fue como el cantante se disculpó.

Video Justin Bieber rompe el silencio tras arresto de su exmentor Sean ‘Diddy’ Combs

Justin Bieber vuelve a estar en polémica junto con Hailey Bieber. El cantante dedicó un post a su esposa y madre de su hijo Jack en donde reveló un "cruel" comentario que le hizo en el pasado.

Justin Bieber dijo a Hailey Bieber que nunca estaría en la portada de Vogue

El cantante de 31 años publicó la portada de Vogue que protagoniza su esposa en Instagram y recordó una pelea del pasado. "Esto me recuerda cuando Hailey y yo nos metimos en una gran pelea, le dije a Hailey que ella nunca estaría en la portada de Vogue".

Justin reconoció que su comentario fue "tan cruel" y explicó que lo dijo después de sentirse "tan irrespetado": "Pense que tenía que vengarme", escribió el pasado 20 de mayo.

Bieber borró poco después la publicación, pero medios como The Independent recuperaron el post.

Justin pide perdón a su esposa

En su misiva, Justin Bieber lamentó lo ocurrido,"perdoname por decir que no conseguirias una portada de vogue porque claramente estaba tristemente equivocado".

Además, reflexionó sobre cómo han "madurado" en su relación. "Creo que a medida que maduramos nos damos cuenta de que no estamos ayudando en nada vengándonos, honestamente estamos prolongando lo que realmente queremos, que es la intimidad y la conexion".

Esta es la segunda vez que Hailey Bieber aparece en la portada de Vogue. La primera ocasión lo hizo junto al cantante en 2019.

Justin Bieber y Hailey enfrentaron rumores de ruptura en diciembre del año pasado. Estos se incrementaron cuando, en enero pasado, los seguidores del cantante notaron que había dejado de seguir a su esposa, según reportó Page Six.

En un mensaje de Instagram que fue recuperado por Daily Mail él aclaró que, “alguien entró en mi cuenta y dejó de seguir a mi esposa”, descartando una separación.

La pareja está casada desde 2018 y recibió a su primer hijo, Jack Blues, en agosto de 2024.


