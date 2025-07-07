Justin Bieber

Justin Bieber comparte fotos de “desintoxicación” en medio de sus supuestos problemas de adicción

El cantante publicó una serie de ‘selfies’ en las que aparece sudando y con el semblante serio. Estas imágenes llegan a meses de que su comportamiento generara especulaciones de que estaría consumiendo drogas en exceso.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Justin Bieber rompe el silencio tras arresto de su exmentor Sean ‘Diddy’ Combs

Justin Bieber compartió con sus admiradores fotografías de “desintoxicación” en medio de los rumores de que nuevamente tendría problemas de adicción.

Este domingo 6 de julio, el cantante publicó en su cuenta de Instagram una serie de ‘selfies’ en las que aparece sólo su rostro, cubierto con una toalla y sudado.

Para subtitular las imágenes, él escribió simplemente la palabra “Detox” y no brindó más contexto de lo que estaba sucediendo.

Justin Bieber compartió un 'post' sobre su "desintoxicación".
Imagen Justin Bieber/Instagram

En la sección de comentarios del ‘post’, varios internautas le expresaron su apoyo al canadiense con mensajes como: “Tú puedes”, “Esto es bueno para tu espíritu y mente”, “Te amo, amigo, sigue adelante”.

Estas postales llegan a cinco meses de que el representante del artista negara las acusaciones “dañinas” de que él estuviera consumiendo drogas.

El publicista le dijo a TMZ que las especulaciones al respecto eran “agotadoras y lamentables” y que demostraban que, “a pesar de la verdad obvia, la gente está comprometida con la narrativa negativa”.

Pese a esa afirmación, Page Six retoma que el intérprete de ‘Baby’ ha sido visto “fumando porros en múltiples ocasiones”, incluyendo cuando asistió a Coachella, en abril.

Aparentemente, él también ha estado lidiando con complicaciones financieras y maritales. Está casado con Hailey Bieber desde septiembre de 2018 y comparten un hijo, Jack.

“Él siente que ella puede ser superficial sobre cómo se ve su relación ante el ojo público”, señaló una fuente a Entertainment Tonight.

Por su parte, un ‘insider’ comentó a Us Weekly que “ha sido muy duro” para la modelo pues “Justin ha sido una persona difícil de tratar últimamente por lo que está pasando”.

Justin Bieber reaparece sonriente con su esposa

Presumiblemente dejando a un lado los señalamientos, Justin Bieber subió igualmente ayer instantáneas en las que aparece con Hailey.

“Mi por siempre y para siempre”, escribió él en la descripción de los retratos en los que ambos están abrazados admirando el atardecer.

Justin Bieber con Hailey.
Imagen Justin Bieber/Instagram
