Justin Bieber hace inesperado movimiento mientras que enfrentaría adicción y problemas maritales

De acuerdo con reportes, el cantante está listo para un regreso triunfal. En los últimos meses, él ha estado envuelto en la controversia debido a su comportamiento.

Video Justin Bieber rompe el silencio tras arresto de su exmentor Sean ‘Diddy’ Combs

Justin Bieber sorprendió a sus fanáticos alrededor del mundo con un esperado movimiento la tarde de este jueves 10 de julio.

El cantante está, desde hace meses, envuelto en la controversia por supuestamente tener problemas de adicciones y conflictos en su matrimonio con Hailey Bieber.

Justin Bieber volvería a la música

De acuerdo con Page Six, Justin Bieber aparentemente se está preparando para lanzar esta misma semana nueva música, tras dos años sin hacerlo.

Hollywood Reporter afirma que el sello discográfico Def Jam Recordings lanzará el ansiado séptimo álbum de estudio de la estrella pop el viernes 11 de julio.

Por su parte, TMZ detalla que el material llevará el nombre de ‘Swag’. Aunque, los representantes del canadiense aún no se pronuncian al respecto.

Él, entre tanto, pareció confirmar la noticia al compartir en su cuenta oficial de Instagram videos y fotografías de las vallas publicitarias con su imagen, de su pareja e hijo, y la palabra ‘Swag’ que aparecieron hoy en varias ciudades, como Nueva York.

Además, ‘reposteó’ un mensaje de The Kid Laroi que dice: “Si no escuchas este álbum cuando salga, no podemos ser amigos. Lo siento, no hago las reglas”.

Bieber escribió encima del ‘post’ original, “Te amo, BROski”, aparentemente en señal de agradecimiento por apoyarlo.

Él retomó también una imagen en la que se puede leer la que sería la lista de canciones, entre ellas algunas tituladas: ‘All I can take’, ‘Daisies’, ‘Go baby’, ‘Zuma house’ y ‘Too long’, entre otras.

Justin Bieber habría confirmado que lanzará nueva música.
Imagen Justin Bieber/Instagram

Los alegados problemas de Justin Bieber

El pasado 6 de julio, Justin Bieber colgó en su ‘feed’ de la red social una serie de fotografías en las que aparece con el rostro sudado.

Él escribió en la descripción simplemente “Detox”, lo que generó la duda entre sus seguidores de si está bajo un tratamiento de desintoxicación.

Las postales llegaron a cinco meses de que su representante negara las acusaciones “dañinas” de que él estuviera consumiendo drogas.

Pese a esa sentencia, Page Six retoma que el intérprete de ‘Baby’ ha sido visto “fumando porros en múltiples ocasiones”, incluyendo al asistir a Coachella, en abril.

Supuestamente, él asimismo ha estado lidiando con complicaciones en su relación con Hailey Bieber, con quien se casó en 2018 y comparte a su bebé, Jack.

“Él siente que ella puede ser superficial sobre cómo se ve su relación ante el ojo público”, señaló una fuente a Entertainment Tonight.

Si bien no han brindado una declaración directa, ellos se han presumido en la plataforma digital juntos, pasando tiempo en familia y sonriendo.

Justin Bieber

