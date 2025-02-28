JLo aparece “desconsolada” tras repentina muerte de su estilista hispano: hizo “todo” para ayudarlo

Video JLo calla ante misteriosa muerte de su estilista: Kylie Jenner estaría pagando el funeral

Jennifer López atraviesa un duro momento debido a la muerte de su estilista, el hispano Jesus Guerrero, ocurrida en días pasados.

Según dejó saber la propia cantante en Instagram, el experto en cabello estuvo con ella a mediados de la semana anterior en Dubái, donde ayudó a arreglarla para uno de sus eventos.

Tan sólo tres días después, el sábado 22, la hermana del ‘celebrity hairstylist’, Gris, reveló mediante una página de GoFundMe que él falleció “repentina e inesperadamente”.

JLo y Jesus Guerrero estuvieron juntos en Dubái días antes de que él muriera. Imagen Jesus Guerrero/JLo/Instagram

JLo reaparece en medio de su duelo por Jesus Guerrero

Fue el miércoles 26 de febrero cuando Jennifer López reapareció públicamente, en las calles de Los Ángeles, a bordo de su camioneta negra.

De acuerdo con Daily Mail, la también actriz “lucía una figura sombría”, “parecía abatida” y “devastada” mientras se encontraba en el asiento de copiloto.

Jennifer López fue captada a días del fallecimiento de su estilista, Jesus Guerrero. Imagen Backgrid/The Grosby Group /Backgrid/The Grosby Group

Ella fue captada a su llegada a la oficina que tiene en la ciudad. Al bajarse del vehículo, dejó en evidencia su conjunto discreto, compuesto de pantalón y blusa beige.

La intérprete de ‘On the floor’ llevaba su melena, la cual estuvo muchas veces en las manos de Jesus Guerrero, recogida con una pinza.

Jennifer López llegando a su oficina en Los Ángeles tras la muerte de Jesus Guerrero. Imagen The Grosby Group

Previamente, el martes, ella publicó en la red social un sentido mensaje en el que rindió un homenaje al peluquero, de descendencia latina al igual que ella.

“Eras gentil, amable y cariñoso, tranquilo y discreto, pero tan poderoso, y tu presencia se sentía en cuanto entrabas en una habitación”, expresó.

La protagonista de ‘Selena’ confesó estar todavía “en ‘shock’” de que “una vida tan joven y hermosa haya llegado a su fin”: “Parece absurdo e injusto”

“La belleza y la luz que dejaste aquí vivirán para siempre. Descansa en paz, dulce ángel”, manifestó, agregando un emoji de corazón roto.

JLo dedicó emotivas palabras para su estilista Jesús Guerrero, quien falleció a los 34 años. Imagen Jennifer López/Instagram

JLo apoyó a Jesus Guerrero antes de su muerte

Gris Guerrero compartió que Jennifer López ya se había acercado a su familia para darles la información que tenía acerca de lo sucedido a Jesus.

“Nos guio en todo lo que pudo, junto con otros que estaban allí”, afirmó en entrevista con Us Weekly, publicada el 25 de febrero.

Ella relató que “tan pronto” como su hermano “llegó a Dubái”, “todos en su equipo” le dijeron que no se veía “bien” e hicieron “lo posible para llevarlo a los médicos”.

“Estoy muy agradecida por todo lo que hizo por él”, sentenció, refiriéndose a la diva del pop, “para ir al doctor, y no trabajar y descansar”.

Gris puntualizó que Jesus pudo regresar a Estados Unidos, donde pereció estando hospitalizado, además desveló que no sabían “qué lo enfermó o cuál fue” el padecimiento que lo afectó.