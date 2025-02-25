Kylie Jenner estaría “conmocionada” por la muerte de su “íntimo amigo” y estilista de JLo

Video JLo calla ante misteriosa muerte de su estilista: Kylie Jenner estaría pagando el funeral

Kylie Jenner estaría atravesando un momento muy difícil debido a la muerte de Jesús Guerrero, quien fuera su estilista y el de otras celebridades, entre ellas Jennifer López.

El artista del cabello, que perdió la vida a los 34 años, presuntamente era “íntimo amigo” de la empresaria, de acuerdo con Daily Mail.

Kylie Jenner “conmocionada” por la muerte de Jesús Guerrero

A horas de que se diera a conocer el deceso de Jesús Guerrero, “fuentes” aseguraron a TMZ que Kylie Jenner “se enteró” de lo sucedido “la madrugada del sábado” 22 de febrero.

“Y el domingo pasó gran parte del día con su familia, consolándolos y ofreciéndose a ayudarlos en lo que pudiera”, reporta el medio.

Otros informantes “con conocimiento directo” dijeron al sitio web que la protagonista de ‘The Kardashians’ “ha estado trabajando en privado” con los seres queridos del experto “para transportar su cuerpo de regreso a su ciudad natal de Houston”.

Por su parte, un ‘insider’ compartió con People que el fallecimiento del ‘celebrity hairstylist’ “afectó mucho” a la estrella de televisión, quien comenzó a ser arreglada por él en 2019.

“Está conmocionada y muy triste. Aún así, está haciendo todo lo posible para ser solidaría y apoyar a sus parientes, incluso económicamente”, agregó el informante.

“Por muy afligida que se sienta, sabe que es mucho peor para sus familiares. No quiere que se estresen por el dinero. Se está haciendo cargo de los gastos, incluidos los relacionados con su funeral”, detalló.

Kylie Jenner estaría "muy triste" por la muerte de su estilista, Jesús Guerrero. Imagen Jesus Guerrero/Instagram



Hace tres días, la hermana menor del peluquero, Gris, creó una página en GoFundMe para recaudar fondos. Tras alcanzar los 96 mil dólares de donaciones, ya quedó desactivada.

En el texto que escribió, ella aseguró que la defunción de Jesús “llegó muy repentina e inesperadamente” y que estaban en los arreglos para “llevarlo” a su hogar, en Texas.

Aunque ella no especificó qué pasó, el portal Fashion Bomb Daily desveló que presuntamente el famoso peluquero pereció “debido a complicaciones de neumonía”.

Entre tanto, Women’s Wear Daily difundió que la agencia que lo representaba, The Wall Group, les confirmó que él “se encontraba laborando en el extranjero”, pero que viajó “a casa”, donde murió “en un hospital”.

Según Vogue, Guerrero radicaba en Los Ángeles y también colaboró con personalidades como Rosalía, Katy Perry, Demi Moore y Jessica Alba, entre otras.

¿JLo ha dicho algo sobre la muerte de Jesús Guerrero?

Aparentemente, Jesús Guerrero viajó con Jennifer López a los Emiratos Árabes Unidos días antes de su sorpresiva partida, pero ella sigue sin pronunciarse al respecto.

El 19 de febrero, la intérprete de ‘On the floor’ publicó en Instagram una serie de fotografías en las que etiquetó al peinador, presumiblemente atribuyéndole la apariencia de su melena miel.