Muere “inesperadamente” estilista de JLo y Kylie Jenner a los 34 años: era hijo de “padres inmigrantes”

El ‘celebrity hairstylist’ Jesús Guerrero falleció “repentinamente”, de acuerdo con su hermana, Gris. Entre las personalidades con las que trabajó también están Kim Kardashian, Rosalía, Anitta y Katy Perry.

Jesús Guerrero, estilista de celebridades que trabajó con Jennifer López, Kylie Jenner, Rosalía, Anitta y Katy Perry, entre muchas otras, ha muerto a los 34 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermana menor, Gris, mediante una página de GoFundMe en la que escribió:

“Con gran pesar, dejamos saber al mundo que Jesús Guerrero se ha ido al cielo. Es un hijo, un hermano, un tío, un artista, un amigo y mucho más”.

“Nacido y criado en Houston, Texas, de padres inmigrantes, Jesús aprendió a trabajar duro y soñó con llevar sus habilidades a la cima. Desafortunadamente, su fallecimiento llegó muy repentina e inesperadamente”, agregó.

En su mensaje, ella no especificó qué fue lo que ocasionó el deceso, ocurrido el viernes 21 de febrero, del experto en cabello.

Jesus Guerrero, estilista de JLo y otras celebridades, murió a los 34 años.
Jesus Guerrero, estilista de JLo y otras celebridades, murió a los 34 años.
Imagen Jesus Guerrero/Instagram y Getty Images

Por su parte, The Wall Group, empresa que lo representaba, emitió un comunicado en el que aseguró que él era “un alma especial, cuya bondad y oficio marcaron profundamente la vida de muchos”.

“Estamos desconsolados y devastados por esta trágica pérdida. El tiempo que pasó con nosotros fue demasiado corto, pero su impacto duradero en la industria es inmenso y todos los que lo conocieron lo echarán mucho de menos”, señalaron.

The Wall Group, agencia que representaba a Jesus Guerrero, publicó un comunicado tras su muerte.
The Wall Group, agencia que representaba a Jesus Guerrero, publicó un comunicado tras su muerte.
Imagen The Wall Group/Instagram

Familia de Jesús Guerrero expresa su sentir

Además de informar acerca de lo sucedido, Gris dio a conocer que el dinero que están recaudando es para llevar a Jesús Guerrero a su última morada: su ciudad natal.

“Actualmente, su familia se está encargando de sus pertenencias personales y arreglos para llevarlo a casa, a Houston”, indicó.

En las historias de Instagram, en la cuenta oficial del ‘hairstylist’, sus seres queridos manifestaron: “Queremos agradecer a todos por el amor y apoyo durante este momento difícil”.

“Jesús fue la luz más brillante, nunca hemos dudado que tocó los corazones y las vidas de todos aquellos con quienes se cruzó”, apuntaron.

“Hemos caído en lágrimas repentinamente recordando y preguntándonos qué podríamos haber hecho diferente para tenerlo todavía con nosotros”, confesaron.

En otro ‘post’, se lee: “No sé cómo seguirá el mundo sin su luz, pero sé que él nos dará la fuerza para superar cualquier obstáculo. Descansa en paz, Jesús, todos te amamos”.

De acuerdo con People, Guerrero estaba establecido en Los Ángeles y también arregló en más de una ocasión a Kim y Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Christina Aguilera.

Familia de Jesus Guerrero se pronunció tras su fallecimiento.
Familia de Jesus Guerrero se pronunció tras su fallecimiento.
Imagen Jesus Guerrero/Instagram
