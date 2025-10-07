Jennifer Lopez

Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idéntidos a Marc Anthony!

La actriz estuvo acompañada por Emme y Max en el estreno de su película ‘Kiss of the Spider Woman’ en Nueva York, donde, inesperadamente, también estuvo su exesposo.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video JLo y Ben Affleck se reencuentran en una alfombra roja y esto pasó

Jennifer López tuvo una noche especial este lunes 6 de octubre, no sólo por el estreno de su más reciente película, sino también por su sorpresivo reencuentro en una ‘red carpet’ con su ex, Ben Affleck, y el contar con el apoyo de sus hijos, Emme y Max.

La premier de ‘Kiss of the Spider Woman’ se llevó a cabo en el centro cultural The Shed, en Nueva York, y, por primera vez desde que su divorcio concluyó, en febrero pasado, la expareja apareció junta en un evento público.

De acuerdo con un video de Access Hollywood, la cantante se encontraba platicando con su reportera cuando el actor llegó a la alfombra roja y, unos segundos después, la tocó por la espalda para llamar su atención.

“¡Estás aquí!”, le dijo la actriz en reacción. “Sí, me tomaré la foto ahora mismo”, le contestó luego de que él le preguntara si posaría con él ante las cámaras.

Al terminar la entrevista, Jennifer se reunió con Ben Affleck y Tonatiuh, quien igualmente participa en la cinta, y los tres sonrieron para las fotografías.

Pese a ser el centro de atención, la intérprete de ‘On the floor’ y el cineasta conversaron unos segundos a solas y se sonreían mutuamente.

JLo y Ben Affleck se reencontraron en una alfombra roja.
JLo y Ben Affleck se reencontraron en una alfombra roja.
Imagen The Grosby Group


Conversando con el medio tras su encuentro con López, Affleck afirmó que ella está “espectacular” en su rol pues, comentó, es un papel que soñó con hacer.

Gemelos de JLo la acompañan y sorprenden con su parecido a Marc Anthony

En esta ocasión especial, Jennifer López tuvo a su lado a Emme y Max, los retoños que procreó y comparte con Marc Anthony.

Como pocas veces, el joven de 17 años se paró junto a su hermana y madre para que las lentes los captaran en su momento familiar. Ambos causaron sensación en redes por el gran parecido que tienen con su padre.

Él lució una chaqueta multicolor sobre un suéter vino y pantalones caqui. Por su parte, la adolescente usó un saco de terciopelo, una camisa de satín y pantalones negros.

Emme y Max acompañaron a su mamá en la premiere de su película.
Emme y Max acompañaron a su mamá en la premiere de su película.
Imagen Getty Images

En su charla para Access Hollywood, ‘La Diva del Bronx’, quien portó un vestido en tonos marrón de Harris Reed con un accesorio en forma de araña, reveló qué piensan Emme y Max del filme.

“Ellos la amaron. Son unos grandes aficionados del teatro musical, así que están muy emocionados. Invitaron a sus amigos, entonces, todos estamos aquí”, enunció.

Al momento, se desconoce si los chicos se saludaron con Ben Affleck, con el que, según reportes, mantenían una buena relación mientras estuvo casado con su madre.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckHijos de famososFamosos

