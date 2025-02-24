Estilista de JLo “estuvo viajando” con ella antes de su “repentina” muerte: revelan qué le habría pasado

Video JLo calla ante misteriosa muerte de su estilista: Kylie Jenner estaría pagando el funeral

Jesús Guerrero, quien fuera estilista de Jennifer López, aparentemente pasó algunos de los que se convertirían en sus últimos días al lado de la llamada ‘Diva del Bronx’.

El experto en cabello, que atendió también a celebridades como Rosalía, Anitta y las hermanas Kardashian, murió a los 34 años, según reveló su hermana, Gris.

“Desafortunadamente, su fallecimiento llegó muy repentina e inesperadamente”, indicó en un mensaje, vía una página de GoFundMe que creó para recaudar fondos.

Jesus Guerrero, estilista de JLo y otras celebridades, murió a los 34 años. Imagen Jesus Guerrero/Instagram y Getty Images

JLo viajó con Jesús Guerrero antes de su muerte

De acuerdo con People, antes de su imprevisto deceso, Jesús Guerrero “estaba viajando y trabajando con sus clientas más cercanas”, entre ellas Jennifer López.

El medio retoma que el ‘celebrity hairstaylist’ estuvo en los Emiratos Árabes Unidos con la intérprete de ‘On the floor’, quien se trasladó al país para actuar en Saadiyat Nights en Abu Dhabi, el 20 y 21 de febrero.

Al anunciar su llegada a la nación, la actriz publicó en Instagram una serie de fotografías en las que etiquetó a Guerrero, aparentemente para atribuirle su peinado.

Hasta el momento, ella no se ha pronunciado al respecto de la defunción, pero su maquillista, Scott Barnes, sí rindió un homenaje a su colega.

“No puedo creer que estaba trabajando con él en Dubái y ahora se ha ido. Muchas oraciones para su familia durante este tiempo”, anotó en la red social para acompañar una imagen de Jesús.

Jesus Guerrero aparentemente viajó con JLo a los los Emiratos Árabes Unidos días antes de su muerte. Imagen Jennifer López/Scott Barnes/Instagram

¿De qué falleció Jesús Guerrero?

Aunque los seres queridos de Jesús Guerrero siguen sin ahondar acerca del motivo por el que él perdió la vida tan sorpresivamente, han salido a la luz algunos detalles.

Este lunes, Women’s Wear Daily dio a conocer que la agencia que representaba al peluquero, The Wall Group, les confirmó que él “se encontraba laborando en el extranjero”.

“Pero voló a casa, donde pereció en un hospital”, puntualizó el portal. People detalló que él se encontraba establecido en Los Ángeles.

En un comunicado difundido en la plataforma digital, la compañía aseveró que “estamos desconsolados y devastados por esta trágica pérdida”.

Por su parte, el sitio web Fashion Bomb Daily reportó en un ‘post’ de la aplicación que Guerrero presuntamente falleció “debido a complicaciones de neumonía”.

Los parientes y amistades del talentoso peinador no han aceptado o desmentido dicha versión, y siguen guardando hermetismo.