¿JLo aún tiene el tatuaje que se hizo por amor a Ben Affleck tras el fracaso de su matrominio?

Video ¿JLo borró el tatuaje en honor a Ben Affleck? El ‘vestido de la venganza’ lo dejó al descubierto

Jennifer López y Ben Affleck sorprendieron al mundo cuando, en febrero de 2023, mostraron que se habían hecho tatuajes en honor a su amor.

La cantante subió una fotografía en la que dejó ver que su diseño, ubicado en un costado y debajo de su busto, era el símbolo del infinito, entre el cual se unían su nombre y el del actor.

PUBLICIDAD

Ella también publicó una postal del ‘tattoo’ que le hicieron al cineasta en la parte baja de la axila: dos flechas cruzadas con las letras ‘J’ y ‘B’ en el medio.

Entonces, la pareja llevaba siete meses de casados y ella acompañó las postales con el mensaje: “Compromiso. Feliz día de San Valentín, mi amor”.

Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin en abril de 2024, y finalmente quedaron legalmente divorciados el 21 de febrero de este año.

¿JLo aún tiene el tatuaje que se hizo por amor a Ben Affleck?

Si bien Jennifer López no ha hablado directamente de ello, Page Six informa que supuestamente ella comenzó con el proceso para eliminar la marca en mayo del 2025.

El medio retoma que un comentarista anónimo de Deuxmoi, una cuenta en Instagram que aborda rumores de las celebridades, indicó que ella alegadamente decidió “reemplazar” el Ben con un colibrí.

Hace un par de días, la intérprete de ‘On the floor’ compartió en su perfil de la red social un video, que el sitio web afirma corresponde al “verano pasado”.

“El tatuaje, aunque descolorido, todavía existe”, aseveran al respecto, compartiendo una imagen en la que se aprecia el ‘tattoo’.

JLo aún tendría el tatuaje que se hizo por amor a Ben Affleck. Imagen JLo/Instagram

Jennifer López y Ben Affleck estarían “bien” tras su ruptura

Tanto Jennifer López como Ben Affleck se han mantenido muy discretos sobre el final de su historia de amor, pero a inicios de octubre sorprendieron al tratarse muy amistosamente en la alfombra roja de su cinta ‘Kiss of the Spider Woman’.

Previamente, People dio a conocer que, según una fuente, el dúo mantiene un excelente vínculo pese a que su relación no funcionó.

PUBLICIDAD

“Ben y Jennifer están bien. Aunque ya no están juntos, se mantienen en buenos términos”, dijo el informante desconocido.