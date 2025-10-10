Jennifer Lopez

JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”

La cantante dio una opinión inesperada sobre el salsero, del que se separó hace 14 años. Recientemente, ella reveló que los gemelos que comparte con él, Emme y Max, están a punto de irse del hogar que comparten con ella.

Jennifer López hizo una inesperada confesión relacionada con su ex, Marc Anthony, justo después de revelar que los hijos que procrearon juntos próximamente dejarán su casa.

A inicios de la semana, la cantante compartió durante su participación en ‘Live with Kelly and Mark’, que Emme y Max pronto dejarán el hogar que comparten con ella pues se irán a la universidad.

“No sé si estoy preparada para eso”, confesó en una entrevista posterior con Kevin Frazier, para Entertainment Tonight.

Luego de reflexionar un poco, la también actriz dijo que va “a estar bien” y que se siente “feliz” porque sus retoños saldrán y harán “lo que deben hacer”.

JLo hace inusual comentario sobre Marc Anthony

Jennifer López habló, sorprendentemente, acerca de la aparición de Marc Anthony en uno de los conciertos de Bad Bunny, en Puerto Rico.

Al aparecer en CBS Morning, la protagonista de ‘Selena’ se demostró entusiasmada por el hecho de que el padre de sus adolescentes se uniera al ‘Conejo malo’ en el escenario.

“No pudo haber sido un momento más perfecto”, aseveró. “Y ni siquiera lo vi. Sé que fue perfecto”, añadió evidentemente entusiasmada.

“Dios no me dejó verlo”, aseveró la famosa artista, “porque me habría emocionado demasiado. Me habría muerto…”.

Demostrando la admiración que le tiene al boricua como profesional, ‘La Diva del Bronx’ aseguró que él “es una legenda”.

Jennifer y Marc fueron pareja desde inicios de 2004 hasta julio de 2011, y se divorciaron en junio de 2014. Como fruto de su amor, nacieron Emme y Max.

En 2017, la estrella pop indicó que con el salsero “siempre seremos muy buenos amigos”. En años recientes, él no ha sido captado ni al lado de ella ni de sus gemelos.

Hijos de JLo la apoyan

A diferencia de lo que ocurre con su padre, Emme y Max se han demostrado unidos a su mamá. El 6 de octubre, ellos la acompañaron en la premier de su película ‘Kiss of the Spider Woman” en Nueva York.

En la alfombra roja, Jennifer López contó que los chicos “amaron” la cinta pues “son unos grandes aficionados del teatro musical”.

