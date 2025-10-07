Jennifer Lopez

JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”

La cantante contó que Emme y Max están a nada de dejar el hogar que comparten con ella. La también actriz explicó lo que siente ahora mismo.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Hijos de JLo cumplen 17 años y ella muestra imágenes nunca vistas de Emme y Max

Jennifer López reveló que está a nada de despedirse de sus hijos, Emme y Max, a quienes comparte con su exesposo, Marc Anthony.

La actriz habló al respecto horas antes de, sorpresivamente, asistir con los adolescentes a la premier en Nueva York de su película, ‘Kiss of the Spider Woman’.

JLo revela que sus hijos se irán de su casa

Fue durante su participación en ‘Live with Kelly and Mark’, este 6 de octubre, donde Jennifer López compartió que Emme y Max comenzarán un nuevo capítulo en su vida.

“Es una locura. Hoy vamos a visitar una universidad. Está sucediendo. Se van. Se marchan”, comentó a los presentadores.

Al respecto de cómo se siente con la próxima partida de sus retoños, de 17 años, la intérprete de ‘On the floor’ se sinceró.

“Estoy feliz porque recuerdo lo emocionante que fue esa etapa de mi vida en la que pensaba: ‘Oh, estoy descubriendo lo que quiero hacer con mi vida’”, enunció.

“Es una aventura emocionante, y eso es lo que quiero para ellos. Pero también pienso: ‘Oh, voy a estar sola’”, agregó.

Aunque ‘La Diva del Bronx’ confesó que tiene el “presentimiento” de que amará estar sin los chicos, resaltó su deseo de tener “un hogar al que ellos siempre quieran volver”.

“Así que eso fue lo que hice desde que nacieron. Pensé que, fuera lo que fuera, lo que creáramos los tres juntos, sería algo que siempre los haga sentir bien cuando regresen a casa”, explicó.

López afirmó que ahora ella, Emma y Max son “muy unidos” pues les “han pasado muchas cosas” y “tuvimos que conectarnos”.

JLo “emocionada” por sus hijos

Durante el estreno de su último proyecto, Jennifer López platicó con E! News en la ‘red carpet’ y aseveró que está “emocionada” por Emme y Max.

“Recuerdo cómo era tener 17 u 18 años y esperar a que mi vida comenzara. Siento lo mismo por mis hijos. Tienen el mundo a sus pies”, expuso.

“Estoy preparada para que salgan al mundo y vivan sus propias aventuras. Siempre estaré ahí para ellos. Siempre tendrán un hogar conmigo”, añadió.

Si bien le entusiasma estar al lado de sus “niños” en la búsqueda de la que será su universidad, la artista reconoció que implica esfuerzo.

“Llegué unos minutos tarde hoy. Es como cualquier madre soltera: llegas tarde. Siempre sientes que vas atrasada”, detalló, “les gustó la escuela, así que eso me hizo feliz"

