JLo rompe el silencio y se despide con el corazón roto de su estilista tras su “repentina” muerte

Video JLo calla ante misteriosa muerte de su estilista: Kylie Jenner estaría pagando el funeral

Jennifer López finalmente se pronunció acerca de la impactante y sorpresiva muerte de su estilista, Jesús Guerrero, a los 34 años.

La cantante recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una imagen en blanco y negro del experto en cabello y la acompañó con un sentido mensaje dedicado a él.

PUBLICIDAD

“No es una sorpresa que tu madre te pusiera el nombre de Jesús. Eras gentil, amable y cariñoso, tranquilo y discreto, pero tan poderoso, y tu presencia se sentía en cuanto entrabas en una habitación”, escribió.

“Nunca pediste ser el centro de atención. Nunca necesitaste hacer ruido para ser reconocido, tu corazón y tu talento lo hacían tan fácilmente como tu arte”, sentenció.

La intérprete de ‘On the floor’, quien ya estaría “oficialmente” divorciada de Ben Affleck, reconoció que “estos últimos días me ha costado poner las palabras juntas”.

“La verdad es que todavía estoy en ‘shock’ de que una vida tan joven y hermosa haya llegado a su fin. Parece absurdo e injusto”, anotó.

López afirmó saber que la familia del peinador “está desconsolada”, “al igual que” ella, pero no aclaró si han permanecido en contacto.

“Tu espíritu pasó a la siguiente fase más allá de esta vida, pero sé que dondequiera que estés, hay belleza y luz”, continuó.

“Y la belleza y la luz que dejaste aquí vivirán para siempre. Descansa en paz, dulce ángel…”, concluyó, antes de colocar un emoji de corazón roto.

JLo dedicó emotivas palabras para su estilista Jesús Guerrero, quien falleció a los 34 años. Imagen Jennifer López/Instagram

¿De qué murió Jesús Guerrero, estilista de JLo?

Fue la hermana menor de Jesús Guerrero, Gris, quien compartió la noticia del deceso por medio de una página de GoFundMe.

“Desafortunadamente, su fallecimiento llegó muy repentina e inesperadamente”, puntualizó sin ahondar en qué le pasó.

Tras conocerse lo sucedido, Women’s Wear Daily reportó, este 24 de febrero, que la agencia que representaba al artista, The Wall Group, les confirmó que él “se encontraba laborando en el extranjero”.

PUBLICIDAD

“Pero voló a casa, donde murió en un hospital”, especificó el sitio web. Vogue detalló que él radicaba actualmente en Los Ángeles.

Por su parte, el medio Fashion Bomb Daily dio a conocer que presuntamente el famoso artista, amigo de Kylie Jenner, perdió la vida “debido a complicaciones de neumonía”.

JLo estuvo con Jesús Guerrero días antes de su fallecimiento

El pasado 19 de febrero, Jennifer López colgó en la red social una serie de fotografías en las que etiquetó a Jesús Guerrero, aparentemente atribuyéndole el ‘look’ de su melena.

Según People, dichas imágenes son del día que ella anunció su llegada a los Emiratos Árabes Unidos, donde actuó el jueves 20 y viernes 21 en Saadiyat Nights, en Abu Dhabi.

La revista aseguró que, antes de su imprevista partida, el peluquero “estaba viajando” por cuestiones profesionales con “sus clientas más cercanas”, entre ellas la protagonista de ‘Selena’.

De hecho, el maquillista de la llamada ‘Diva del Bronx’ pareció corroborar que ambos estuvieron colaborando para ella cuando le rindió un homenaje.

“No puedo creer que estaba trabajando con él en Dubái y ahora se ha ido”, redactó en la misiva que ‘posteó’ en la plataforma digital ayer.