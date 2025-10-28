Jennifer Lopez

JLo reaparece con su hija Emme tras revelar que pronto se irá de su casa por una importante razón

Madre e hija fueron captadas mientras disfrutaban tiempo juntas. Su salida llega a días de que la actriz confesara que la adolescente y su hermano, Max, están cerca de dejar el nido.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Hijos de JLo cumplen 17 años y ella muestra imágenes nunca vistas de Emme y Max

Jennifer López compartió tiempo de calidad con su hija Emme, quien pronto dejará la casa familiar para comenzar un importante capítulo de su vida.

En días pasados, la cantante reveló que la adolescente y su hermano, Max, están a nada de comenzar la universidad, por lo que se marcharán del hogar que comparten con ella.

“No sé si estoy preparada para eso”, le confesó a Kevin Frazier de Entertainment Tonight a principios de octubre.

JLo pasa tiempo con Emme

Luego de que terminara su gira de prensa para promocionar su más reciente película, ‘Kiss of the Spider Woman’, Jennifer López fue vista con Emme el pasado fin de semana en Los Ángeles, California.

De acuerdo con The Grosby Group, ellas acudieron al Peninsula Hotel, en Beverly Hills, donde almorzaron tranquilamente.

JLo y su hija Emme durante una salida madre e hija.
JLo y su hija Emme durante una salida madre e hija.
Imagen The Grosby Group

Para su salida, la actriz lució jeans azules, blusa blanca y saco beige. Además, complementó su ‘look’ con unos lentes de sol y su bolso de mano.

Por su parte, la joven de 17 años se mantuvo fiel a su estilo relajado usando pantalones de mezclilla y un suéter ‘oversize’.

JLo y Emme optaron por atuendos relajados para su salida.
JLo y Emme optaron por atuendos relajados para su salida.
Imagen The Grosby Group

Si bien, ambas llevaban sus celulares en las manos, a juzgar por las fotografías, también estaban platicando entre ellas a su arribo al lugar.

Aunque la intérprete de ‘On the floor’ platicó que ya ha visitado colegios con Emme y Max, no ha detallado si ellos tienen opciones favoritas.

En días pasados, JLo compartió que su hija Emme pronto dejará su casa pues se irá a la universidad.
En días pasados, JLo compartió que su hija Emme pronto dejará su casa pues se irá a la universidad.
Imagen The Grosby Group

JLo está emocionada por sus hijos

En la misma conversación que mantuvo con Kevin Frazier, Jennifer López aseguró que, pese a la nostalgia, está “feliz” de que Emme y Max “salgan y hagan lo que deben hacer”.

“Y siento que va a suceder y voy a estar… voy a estar bien”, expresó acerca del hecho de que se quedará sola en su millonaria mansión.

Previamente, en su participación en ‘Live with Kelly and Mark’, la llamada ‘Diva del Bronx’ manifestó que esto “es una aventura emocionante, y eso es lo que quiero para ellos”.

Ella admitió que tiene el “presentimiento” de que amará tener la residencia para ella, pero resaltó su deseo de preservar un techo “al que ellos siempre quieran volver”.

Relacionados:
Jennifer LopezEmme MuñizHijos de famososFamosos

