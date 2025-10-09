Jennifer Lopez

Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”

La cantante compartió su sentir ante la inminente partida de Emme y Max de su casa, pues se irán a la universidad. Ella admitió que la nostalgia ya la está invadiendo.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Hijos de JLo cumplen 17 años y ella muestra imágenes nunca vistas de Emme y Max

Jennifer López reveló a inicios de esta semana que sus hijos Emme y Max, a quienes procreó con Marc Anthony, están a punto de dejar el hogar que comparten pues se irán a la universidad.

“Está sucediendo. Se van. Se marchan y es una locura”, reconoció durante su participación en el programa ‘Live with Kelly and Mark’, el 6 de octubre.

JLo confiesa si está “preparada” para la partida de sus hijos

Ahondando al respecto del próximo capítulo que están por comenzar Emme y Max, Jennifer López se sinceró acerca de su sentir.

En una entrevista para Entertainment Tonight, el presentador Kevin Frazier le preguntó si está lista “como mamá” para ello.

“No sé, no sé si estoy preparada para eso”, respondió. “¿Sabes? Hemos visitado las universidades, aplicando, haciendo las solicitudes y los ensayos, y todas las cosas”, explicó.

“Y siento que va a suceder y voy a estar… voy a estar bien”, agregó la intérprete de ‘Let’s get loud’, “voy a lograrlo”.

Si bien se mostró optimista, la actriz aceptó que está experimentando nostalgia por sus retoños, que cumplirán 18 años en febrero de 2026.

“Pero vi a mi hijo, Max, esta mañana. He estado aquí haciendo una película, así que no los he visto por una semana y media”, narró.

“Me derretí ante su presencia. Y pienso para mí misma: ‘¡Oh, Dios mío! Cuando te vayas por un largo período de tiempo, ¿cómo va a ser?’, porque no puedo…”, agregó.

‘La Diva del Bronx’, de 56 años, aseveró que los adolescentes “son todo mi mundo”: “Y será difícil, estoy segura”.
“Pero estoy feliz de que salgan y hagan lo que deben hacer, porque sé lo emocionante que fue para mí en ese momento de mi vida”, afirmó.

JLo reconectó con sus hijos luego de romper con Ben Affleck

En el último episodio del podcast ‘Las Culturistas’, Jennifer López recordó que se tomó un sabático tras cancelar su gira ‘This Is Me… Live’, en mayo de 2024, justo a un mes de que se separara de Ben Affleck, lo que la ayudó a unirse a Emme y Max.

“Y, durante ese año, literalmente me quedé sentada como una mecedora. Estaba con mis hijos. Quería que me sintieran cerca y no deseaba alejarme de ellos”, explicó.

“En cierto modo, volvimos a conectar, porque siempre he sido una madre soltera trabajadora durante la mayor parte de su vida, así que fue muy bonito para ellos tenerme ahí todos los días por un año, lo cual fue muy diferente tanto para ellos como para mí”, sentenció.

Aparentemente los jóvenes se marcharán a la que sea su nueva escuela a mediados de 2026, pues se gradúan de la preparatoria en junio, según especificó ella.

Relacionados:
Jennifer LopezEmme MuñizHijos de famososFamosos

