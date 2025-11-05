Emme Muñiz

Hijas de JLo y Ben Affleck demuestran que siguen unidas pese al divorcio de sus papás

Emme y Fin fueron captadas mientras daban un paseo por las calles de Los Ángeles, esto a meses de que sus padres pusieran fin a su matrimonio. Ellas forjaron una amistad mientras los artistas estuvieron en una relación.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video JLo y Ben Affleck se reencuentran en una alfombra roja y esto pasó

Emme Muñiz y Fin Affleck, hijas de Jennifer López y Ben Affleck acaban de demostrar que siguen siendo muy unidas, pese al divorcio de sus papás.

Las adolescentes forjaron su amistad casi inmediatamente después de que los actores se dieran una segunda oportunidad en el amor.

Aunque luego de que sus padres pusieran fin a su matrimonio no se les había visto juntas públicamente, por fin reaparecieron así.

Hijas de JLo y Ben Affleck pasan tiempo juntas

Emme y Fin fueron captadas en vísperas de Halloween, el pasado 30 de octubre, mientras daban un paseo relajado en Los Ángeles, California.

Emme y Fin, hijas de JLo y Ben Affleck, juntas.
Emme y Fin, hijas de JLo y Ben Affleck, juntas.
Imagen x17/The Grosby Group

La melliza de Jennifer López y Marc Anthony, fiel a su estilo, usó para la ocasión una chaqueta negra, a juego con sus botas, y jeans azul cielo.

Por su parte, el retoño de Ben Affleck y Jennifer Garner llevaba puesta una bata en tono vino, pants y pantuflas beige.

En las imágenes, difundidas recientemente por The Grosby Group, se puede apreciar que ellas platicaban amenamente.

Emme y Fin disfrutaron de un paseo a solas.
Emme y Fin disfrutaron de un paseo a solas.
Imagen The Grosby Group

La reunión de Emme y Fin se dio a días de que Jennifer y Ben hicieran lo mismo durante el estreno de la cinta ‘Kiss of the Spider Woman’, en la que los dos tuvieron participación.

En la alfombra roja, el también cineasta calificó como “increíble” a su ex, con la que conversó por algunos minutos tras saludarla efusivamente.

¿Cómo es la relación de Emme y Fin?

A inicios de septiembre, People reportó que una fuente “cercana a Ben Affleck” les aseveró que “los niños” de él y los de Jennifer López, incluyendo a Emme y Fin, “siguen siendo muy unidos”.

“Tienen los mismos grupos de amigos, se ven y hablan constantemente”, afirmó el informante, refiriéndose también a Max, Violet y Samuel.

La persona detalló que supuestamente los artistas “se aseguran” de que los chicos sepan que ellos igualmente “se llevan bien”.

“Lo más importante para ambos es criar a sus hijos en un entorno de apoyo, así que planean seguir presentes en la vida del otro”, explicó.

Relacionados:
Emme MuñizSeraphina AffleckBen AffleckJennifer LopezHijos de famososFamososLatin GRAMMY

