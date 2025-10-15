Jennifer Lopez

JLo revela que sus hijos con Marc Anthony la confrontaron por ser una mamá ausente

La cantante compartió qué fue lo que le dijeron Emme y Max durante una plática seria. Ella admitió que siempre ha sido muy trabajadora, por lo que no pasaba tiempo con los adolescentes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Hijos de JLo cumplen 17 años y ella muestra imágenes nunca vistas de Emme y Max

Jennifer López reveló que sus hijos Emme y Max, a quienes procreó con Marc Anthony, la confrontaron por ser una mamá ausente.

La cantante se sinceró sobre la plática que tuvo con los gemelos durante su más reciente aparición en el podcast ‘The Howard Stern Show’, la mañana de este 15 de octubre.

PUBLICIDAD

Hijos de JLo hablaron por ella ante su ausencia

Siendo honesta con Howard Stern, Jennifer López recordó qué fue lo que le dijeron Emme y Max durante la pandemia por covid-19, cuando tenían alrededor de 10 años.

Más sobre Jennifer Lopez

JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”
2 mins

JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”

Univision Famosos
Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”
2 mins

Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”

Univision Famosos
JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”
2 mins

JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”

Univision Famosos
Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!
2 mins

Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!

Univision Famosos
Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”
0:49

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”

Univision Famosos
JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl
1:01

JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos

“Me dijeron: ‘No eres una mamá normal. No estás aquí todos los días. No nos traes y recoges como las demás mamás’”, recordó.

La protagonista de ‘Kiss of the Spider Woman’ compartió que debido a las palabras de los adolescentes se dio “cuenta de lo mucho que me necesitaban ahí”.

Además, detalló que, hasta ese momento, había estado funcionando a toda velocidad pues pensaba que era “toda su responsabilidad” cuidar de sus retoños tras la separación de Marc Anthony, en 2011.

“Estaban acostumbrados a que yo trabajara”, comentó, agregando que recibió mucha ayuda de sus seres queridos y niñeras para criarlos.

A causa de las restricciones por la mencionada enfermedad, ella se quedó en casa y se percató de que, igualmente, quería estar “más tiempo con ellos”.

“No se trataba solo de darles una vida maravillosa, sino de estar ahí para ellos en todo momento”, aseveró acerca de lo que reflexionó.

La intérprete de ‘On the floor’ describió la charla con Emme y Max como una “llamada de atención” y afirmó que ahora tiene la “mejor relación” con los jovencitos.

JLo reconectó con Emme y Max

Hace unos días, Jennifer López explicó que pudo unirse a Max y Emme gracias al descanso que se tomó después de cancelar su gira ‘This Is Me… Live’, en mayo de 2024, justo a un mes de separarse de Ben Affleck.

PUBLICIDAD

“En cierto modo, volvimos a conectar, porque siempre he sido una madre soltera trabajadora durante la mayor parte de su vida”, expresó en el programa ‘Las Culturistas’.

“Así que fue muy bonito para ellos tenerme ahí todos los días por un año, lo cual fue muy diferente tanto para ellos como para mí”, admitió.

La llamada ‘Diva del Bronx’ previamente destapó que sus ‘bebés’ están próximos a irse a la universidad por lo que dejarán el hogar que hasta ahora han habitado juntos.

Relacionados:
Jennifer LopezEmme MuñizHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD