JLo revela que sus hijos con Marc Anthony la confrontaron por ser una mamá ausente
La cantante compartió qué fue lo que le dijeron Emme y Max durante una plática seria. Ella admitió que siempre ha sido muy trabajadora, por lo que no pasaba tiempo con los adolescentes.
Jennifer López reveló que sus hijos Emme y Max, a quienes procreó con Marc Anthony, la confrontaron por ser una mamá ausente.
La cantante se sinceró sobre la plática que tuvo con los gemelos durante su más reciente aparición en el podcast ‘The Howard Stern Show’, la mañana de este 15 de octubre.
Hijos de JLo hablaron por ella ante su ausencia
Siendo honesta con Howard Stern, Jennifer López recordó qué fue lo que le dijeron Emme y Max durante la pandemia por covid-19, cuando tenían alrededor de 10 años.
“Me dijeron: ‘No eres una mamá normal. No estás aquí todos los días. No nos traes y recoges como las demás mamás’”, recordó.
La protagonista de ‘Kiss of the Spider Woman’ compartió que debido a las palabras de los adolescentes se dio “cuenta de lo mucho que me necesitaban ahí”.
Además, detalló que, hasta ese momento, había estado funcionando a toda velocidad pues pensaba que era “toda su responsabilidad” cuidar de sus retoños tras la separación de Marc Anthony, en 2011.
“Estaban acostumbrados a que yo trabajara”, comentó, agregando que recibió mucha ayuda de sus seres queridos y niñeras para criarlos.
A causa de las restricciones por la mencionada enfermedad, ella se quedó en casa y se percató de que, igualmente, quería estar “más tiempo con ellos”.
“No se trataba solo de darles una vida maravillosa, sino de estar ahí para ellos en todo momento”, aseveró acerca de lo que reflexionó.
La intérprete de ‘On the floor’ describió la charla con Emme y Max como una “llamada de atención” y afirmó que ahora tiene la “mejor relación” con los jovencitos.
JLo reconectó con Emme y Max
Hace unos días, Jennifer López explicó que pudo unirse a Max y Emme gracias al descanso que se tomó después de cancelar su gira ‘This Is Me… Live’, en mayo de 2024, justo a un mes de separarse de Ben Affleck.
“En cierto modo, volvimos a conectar, porque siempre he sido una madre soltera trabajadora durante la mayor parte de su vida”, expresó en el programa ‘Las Culturistas’.
“Así que fue muy bonito para ellos tenerme ahí todos los días por un año, lo cual fue muy diferente tanto para ellos como para mí”, admitió.
La llamada ‘Diva del Bronx’ previamente destapó que sus ‘bebés’ están próximos a irse a la universidad por lo que dejarán el hogar que hasta ahora han habitado juntos.