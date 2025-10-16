Jennifer Lopez

JLo reacciona por primera vez a afirmaciones de que su ex, Alex Rodríguez, le fue infiel

La cantante por fin respondió al ser interrogada sobre si el expelotero la engañó con Madison LeCroy, quien afirmó que él le envió mensajes mientras todavía eran pareja. La actriz y el deportista terminaron en 2021.

Por:Dayana Alvino
Video ARod ya tenía en la mira a JLo hace 20 años y este video lo demuestra

Jennifer López finalmente reaccionó a las afirmaciones de que su ex, Alex Rodríguez, le fue infiel con Madison LeCroy.

Cuatro años después de que circularan las especulaciones de que la cantante incluso terminó su compromiso con el expelotero debido a su alegado engaño, ella ha sido contundente al respecto.

JLo reacciona a la supuesta infidelidad de Alex Rodríguez

La noche de este 15 de octubre, Jennifer López se presentó en el programa ‘Watch What Happens Live’, de Andy Cohen, quien sacó el tema en la conversación.

El presentador le preguntó directamente a la actriz si “A-Rod le estaba enviando mensajes directos a uno de los miembros del elenco” de ‘South Charm’, refiriéndose a Madison LeCroy, “hace unos años”.

Él puntualizó que, de hecho, hubo muchos rumores “en la prensa sobre si eso, de alguna manera, condujo a su separación”.

Después de quedarse callada, aparentemente pensando, la intérprete de ‘On the floor’ respondió: “¿Sabes?, en realidad ya no tengo nada que decir sobre mi vida personal”.

“Siento que… ya he terminado con eso”, agregó, ocasionando que el público la ovacionara por su tajante declaración, a lo que ella aplaudió y expresó, “¡Sí, sí, apoyo!”.

¿Qué pasó entre JLo, Alex Rodríguez y Madison LeCroy?

Semanas antes de que Jennifer López y Alex Rodríguez anunciaran el final de su historia de amor, en 2021, surgieron sospechas de que él la había traicionado con Madison LeCroy.

En enero de ese año, durante un especial por la reunión del ‘reality show’ del que formaban parte, Craig Conover le dijo a la estilista que ella había ido “a Miami para acostarse con un exjugador de la MLB”, a lo que ella replicó, “nunca volé”.

Sin embargo, días más tarde, ella le aseveró a Page Six que habló “por teléfono” con el ahora empresario mientras este era pareja de Jennifer López, pero rechazó que se hubieran visto en persona.

Para mayo, un representante del deportista calificó como “falsas” las aseveraciones: “Son incorrectas. Alex está ocupado con sus negocios y su familia”.

En 2023, LeCroy volvió a acusar a A-Rod, asegurando que él supuestamente le envió mensajes vía redes sociales para preguntarle por gimnasios.

Luego de que presuntamente el beisbolista de formación se molestara porque no le contestó, ella señaló que le advirtió: “‘Si estás buscando una amante –que claramente lo estaba– no voy ser yo’. Soy material de esposa”.

Una vez más, un portavoz de Rodríguez, Ron Berkowitz, manifestó que ella sólo querría atención: “Se le acabaron los 15 minutos de fama y actualmente intenta conseguir uno de 16”.

