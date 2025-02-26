Hermana del estilista hispano de JLo revela que hay “preguntas sin respuesta” sobre su muerte

Video JLo calla ante misteriosa muerte de su estilista: Kylie Jenner estaría pagando el funeral

Gris, hermana menor de Jesús Guerrero, el estilista hispano de celebridades como Jennifer López y Kylie Jenner, brindó detalles acerca de su “repentina” muerte, a los 34 años.

El sábado 22 de febrero, ella dio a conocer mediante una página de GoFundMe que el deceso del experto en cabello ocurrió “inesperadamente”, pero no compartió los pormenores.

Hermana de Jesús Guerrero revela qué sabe de su fallecimiento

En medio de su duelo, Gris brindó una entrevista a Us Weekly en la que reveló que existen “preguntas sin respuesta” en cuanto a lo acontecido a Jesús Guerrero.

“Puede que lleve algún tiempo obtener información apropiada. Estamos recibiendo algo de ayuda, pero tenemos que esperar para que puedan obtener contestaciones”, dijo.

Ella aclaró que “no es un problema” la cronología de hechos previa a la defunción; sin embargo, desconoce qué la ocasionó.

“Hemos podido rastrear cada uno de sus pasos, pero no sabemos qué lo enfermó o cuál fue [la] enfermedad. Todo sucedió repentinamente y nadie sabe por qué”, aseguró.

Jesús Guerrero murió en un hospital

Según la publicación, Gris confirmó que Jesús Guerrero estaba hospitalizado al momento que perdió la vida, lo que calificó como “parte” del misterio en cuanto a lo que pasó.

“Porque nada de lo que habían hecho pudo prevenir que esto sucediera. Todos en su equipo hicieron todo lo posible para llevarlo a los médicos porque no estaba bien”, explicó.

“Le dijeron que no iba a trabajar, que debería ver a un doctor y descansar. Y él quería regresar a casa”, agregó al respecto.

Días antes de la tragedia, el miércoles 19, Jennifer López hizo un ‘post’ en Instagram en el que evidenció que Jesús estaba con ella en los Emiratos Árabes Unidos, como integrante de su personal de belleza.

Ahora, la joven destapó que él recibió atención en una clínica en Dubái, de lo que tiene los registros, y corroboró que logró volver a territorio norteamericano.

“Fue un vuelo muy largo y había muchas cosas en medio y en el hospital [en Estados Unidos]”, contó, “estamos averiguando más sobre su salud”.

“Tan pronto como llegó [a Dubái], le dijeron: ‘No te ves bien’, que se sentara y descansara. Si no se mejoraba, que regresara al sanatorio. [Le expresaron], ‘Queremos que te cuides’”, narró.

Ella puntualizó que, una vez en su país natal, de lo que no especificó la fecha, “un compañero de cuarto” de Jesús “lo obligó a ir” con los especialistas.

Previamente, el domingo, Fashion Bomb Daily reportó que presuntamente el ‘celebrity hairstylist’ latino pereció “debido a complicaciones de neumonía”.