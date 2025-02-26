Muertes de famosos

Hermana del estilista hispano de JLo revela que hay “preguntas sin respuesta” sobre su muerte

Gris, hermana de Jesús Guerrero, compartió lo que sabe del “repentino” fallecimiento del experto en cabello y amigo de Kylie Jenner, quien tenía 34 años. Ella confirmó que él se encontraba hospitalizado cuando perdió la vida.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video JLo calla ante misteriosa muerte de su estilista: Kylie Jenner estaría pagando el funeral

Gris, hermana menor de Jesús Guerrero, el estilista hispano de celebridades como Jennifer López y Kylie Jenner, brindó detalles acerca de su “repentina” muerte, a los 34 años.

El sábado 22 de febrero, ella dio a conocer mediante una página de GoFundMe que el deceso del experto en cabello ocurrió “inesperadamente”, pero no compartió los pormenores.

PUBLICIDAD

Hermana de Jesús Guerrero revela qué sabe de su fallecimiento

En medio de su duelo, Gris brindó una entrevista a Us Weekly en la que reveló que existen “preguntas sin respuesta” en cuanto a lo acontecido a Jesús Guerrero.

“Puede que lleve algún tiempo obtener información apropiada. Estamos recibiendo algo de ayuda, pero tenemos que esperar para que puedan obtener contestaciones”, dijo.

Más sobre Muertes de famosos

Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años
1 mins

Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años

Univision Famosos
Fallece el legendario Giorgio Armani: lo que se sabe sobre de qué murió el icono de la moda
1:00

Fallece el legendario Giorgio Armani: lo que se sabe sobre de qué murió el icono de la moda

Univision Famosos
Así fueron los últimos momentos de vida del ‘influencer’ Yago Campos: “Un final trágico y triste”
2 mins

Así fueron los últimos momentos de vida del ‘influencer’ Yago Campos: “Un final trágico y triste”

Univision Famosos
Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda
2 mins

Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda

Univision Famosos
Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido
1:00

Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

Univision Famosos
Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden
0:59

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Univision Famosos
Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes
0:56

Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes

Univision Famosos
Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia
2 mins

Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia

Univision Famosos
Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"
2 mins

Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"

Univision Famosos
Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento
2 mins

Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos

Ella aclaró que “no es un problema” la cronología de hechos previa a la defunción; sin embargo, desconoce qué la ocasionó.

“Hemos podido rastrear cada uno de sus pasos, pero no sabemos qué lo enfermó o cuál fue [la] enfermedad. Todo sucedió repentinamente y nadie sabe por qué”, aseguró.

Jesús Guerrero murió en un hospital

Según la publicación, Gris confirmó que Jesús Guerrero estaba hospitalizado al momento que perdió la vida, lo que calificó como “parte” del misterio en cuanto a lo que pasó.

“Porque nada de lo que habían hecho pudo prevenir que esto sucediera. Todos en su equipo hicieron todo lo posible para llevarlo a los médicos porque no estaba bien”, explicó.

“Le dijeron que no iba a trabajar, que debería ver a un doctor y descansar. Y él quería regresar a casa”, agregó al respecto.

Días antes de la tragedia, el miércoles 19, Jennifer López hizo un ‘post’ en Instagram en el que evidenció que Jesús estaba con ella en los Emiratos Árabes Unidos, como integrante de su personal de belleza.

Ahora, la joven destapó que él recibió atención en una clínica en Dubái, de lo que tiene los registros, y corroboró que logró volver a territorio norteamericano.

PUBLICIDAD

“Fue un vuelo muy largo y había muchas cosas en medio y en el hospital [en Estados Unidos]”, contó, “estamos averiguando más sobre su salud”.

“Tan pronto como llegó [a Dubái], le dijeron: ‘No te ves bien’, que se sentara y descansara. Si no se mejoraba, que regresara al sanatorio. [Le expresaron], ‘Queremos que te cuides’”, narró.

Ella puntualizó que, una vez en su país natal, de lo que no especificó la fecha, “un compañero de cuarto” de Jesús “lo obligó a ir” con los especialistas.

Previamente, el domingo, Fashion Bomb Daily reportó que presuntamente el ‘celebrity hairstylist’ latino pereció “debido a complicaciones de neumonía”.

Jesús Guerrero, estilista de JLo, perdió la vida a los 34 años.
Jesús Guerrero, estilista de JLo, perdió la vida a los 34 años.
Imagen Jesus Guerrero/Instagram y Getty Images
Relacionados:
Muertes de famososJennifer LopezKylie JennerPremio Lo NuestroFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD